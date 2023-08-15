危機爆不停！陸國有房企也暴雷　遠洋集團爭取豁免違約

▲大陸房地產企業接連暴雷。（圖／CFP）

文／中央社

中國房地產危機爆不停，從事不動產開發的國企遠洋集團控股有限公司今天公告，一筆2024年到期的6%有擔保票據未能支付利息，因違約停止交易。但遠洋仍有機會爭取豁免違約。

中國房市越來越慘淡。中國房地產報報導，根據遠洋集團發布的未經審核營運數據，7月實現銷售額人民幣24.9億元（約新台幣110億元），較去年同期的90億元下降72.33%；今年前7月，實現銷售額381.5億元，較去年同期的520億元下降26.63%。

遠洋集團發布公告稱，將於2024年到期的6%有擔保票據今早9時已在港交所停牌，直到進一步通知為止。

報導指出，遠洋集團因未能在今年8月13日（即有關利息付款的14日寬限期的最後一日）或之前支付該票據半年期間利息2094萬美元，導致發生違約。

儘管未能如期支付利息，但遠洋集團仍有機會爭取豁免違約。公告指出，發行人已收到足夠的同意指示，達到17日下午舉行會議所需的法定人數，以及足夠贊同特別決議案的同意指示，以便在會中通過有關特別決議案。

有投資人指出，若8月17日投票通過特別決議案，則遠洋集團可豁免違約，延至9月30日才付利息。

當前，面臨償債壓力的房企不在少數。地產龍頭企業碧桂園申請多筆公司債券自今天起停止交易，接下來可能進行債務重組。

有關遠洋債務違約的傳聞，從今年第一季就不斷傳出消息，但是隨著中國人壽和大家人壽保險等大股東的支持，一次又一次都完成兌付。遠洋一度被市場看好，但如今仍出現違約。

報導說，與碧桂園不同的是，遠洋是在中國人壽等大股東投入大量資金救助效果不明顯後，態度發生了轉變，足以說明這家企業資金鏈問題的嚴重性。

也有分析認為，遠洋集團債務違約對市場心理衝擊很大，打破了一般人對房企的「國企信仰」，接下來其他的國有房企也可能爆出違約。