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基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別抵抗

▲基隆,基隆大武崙沙灘,海域。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆大武崙沙灘。（圖／記者郭世賢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

基隆市大武崙沙灘12日傳出3起溺水事件，總共造成3人不治身亡。對此，前消防員洪采陽分析離岸流並交網友逃生時的注意事項，「被捲進離岸流中，千萬不要慌張、也不要試圖抵抗」。

洪采陽表示，海水因為風力、重力、地球自轉的柯氏力、洋流、地形摩擦力以及各種原因往岸上運動時，眾多合力會造成海水以圓周運動向著海岸線移動。當水比較深的時候，波浪的幅度小；而當海底地形有凸起、或是突然變淺時，會由於大量海水湧上、上層的海水波峰移動速度比下層海水的波谷更快，而造成「碎浪」、「白色浪花」。

▲▼基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別試圖抵抗。（圖／翻攝洪采陽臉書）

▲▼離岸流成因。（圖／翻攝洪采陽臉書）

▲▼基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別試圖抵抗。（圖／翻攝洪采陽臉書）

他說，海岸線一般而言都不是平直的，因此「凸出」的部分外邊因抗海水侵蝕較強，都會地形都相對比較淺一點，也容易形成碎浪，反之海岸上若看到不太形成碎浪的區域，海水就會較深。

洪采陽解釋，海水打上岸必定要退回海裡，此時海水會沿著深度比較深的「凹邊」退回海中，就形成了所謂的離岸流 。離岸流是非常強勁的水流，倘若遇到潮汐、又或者海底地形深淺差異特別大的地方，即使泳技高明，也是極難抵抗，且會出現離岸流的地點都是乍看之下「沒有浪、好像很安全的地方」。

針對逃生方法，洪采陽表示，被捲進離岸流中，千萬不要慌張、也不要試圖抵抗，因為離岸流離海岸越遠，力量就會越弱。離岸流在離開岸邊一段距離後，被沿岸流壓縮、幅合之後，形成一個很像是 「頸」和「頭」的水流結構，只要找到「頸」部的位置並順著該處的水流向兩邊游出去，就能逃離離岸流。

▲▼基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別試圖抵抗。（圖／翻攝洪采陽臉書）

▲▼被離岸流帶走後，不要奮力抵抗。（圖／翻攝洪采陽臉書）

▲▼基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別試圖抵抗。（圖／翻攝洪采陽臉書）

如果水的清澈度良好且正好是沙岸，您可以觀察一下水底，會有一條條的沙紋。這些沙紋由於慣性與浪的圓周運動特性，會與海岸線平行。還記得我們上面提過：海岸線的「凸邊」容易有碎浪往岸上打、而「凹邊」容易產生離岸流將人捲進海中。

因此看得見海底時，請冷靜的尋找這些沙紋的凸點連線，試著從離岸流減弱的「頸部」或「頭部」，游向您最近的一條凸點連線。如此一來，往岸上打的浪花，就會將人帶回岸邊，而不必自己很費力的掙扎游回。

▲▼基隆大武崙離岸流釀1天3死　專家曝「逃生關鍵」：別試圖抵抗。（圖／翻攝洪采陽臉書）

▲可觀察海底的沙紋判斷位置。（圖／翻攝洪采陽臉書）

至於如何知道離岸流現在是在頸部或頭部的位置？洪采陽說，頸部的位置大約與沿岸流的位置相當，也就是您在海面上看到 「海浪開始要形成白色浪花」的那個深度附近而已，「只要您能逃離離岸流，以45度到90度斜切或垂直於流向的方式游出，您就能讓浪花帶您打回岸上，從而得救了。」

最後，洪采陽整理5個逃生重點

1、下水前先觀察海岸線的凹凸狀況。越是凹凸得頻繁的海岸線，凹邊外面產生離岸流的機會就大。
2、當您還沒下水前，應該先觀察一下海流的方向與浪花。深水的地方不產生白色碎浪，尤其像「圖3」一樣這種只有直直一條沒有產生浪花的地方，更是不要在那附近玩水。
3、不幸被捲進離岸流中時，放鬆身體，不要掙扎也不要抵抗。待海流將您帶到浪花開始要破碎的那個深度時，再試著以平行海岸線的方向，順著往旁邊游。
4、離岸流的頭部寬度，通常只在10到數百公尺寬（而且常常只有十來公尺而已），向外放鬆漂流，逃離的難度其實不高，不必自己嚇自己。
5、如果在水底看得到沙紋，快速找到一條沙紋凸點的連線，往那邊游去，再順著那個方向，就會有水流幫助您回到岸邊。

提醒部分

1、請盡量到有救生員駐紮的安全戲水地點玩水，即使您對自己的水性再有自信，一旦出事，旁邊沒人知道你發生意外都是不好的。
2、暑假有很多的救生班與游泳班。不需要學到會救人，可是台灣到處都是河流和海域，您至少應該要學到可以自保、不致在水中慌張無措的程度。
3、在水域一旦發生了任何危險，第一時間記得要大聲呼救、引起旁人注意，之後再按照各種自救的原則保護自己。

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