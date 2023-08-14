萬丹鄉登革熱疫情發燒　衛生局籲請醫療院所提高通報警覺

▲衛生局執行家戶孳生源檢查及衛教 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣登革熱疫情截至13日累計確診20例登革熱本土病例，其中萬丹鄉佔了16例，另潮州鎮、竹田鄉新增2個病例，經過疫情調查，也與萬丹鄉疫情有關，縣府已和鄉公所成立鄉級指揮中心，全面加強防治，並請醫療院所加強通報警覺，善用NS1快篩，速診速判，避免疫情擴散。

縣府衛生局指出，屏東縣20個確診病例中，除屏東市1例、潮州鎮2例、竹田鄉1例外，16例都在萬丹鄉，且多數集中在萬丹鄉社皮村，該村已累計13例確診病例，顯示有社區群聚感染情形。

而潮州鎮及竹田鄉新增個案經疫情調查，均與社皮村確診個案有工作連結關係，縣府除持續針對確診病例進行個案居住地、及工作地戶內外化學防治作業，加強動員擴大孳生源清除、病媒蚊密度調查等工作，並請萬丹鄉各診所及藥局，如有發燒等疑似症狀或高風險地區活動史，一律執行登革熱篩檢或轉介至衛生所，儘快把潛藏帶原者找出來，阻斷傳播鏈！

萬丹鄉鄉級指揮官李建霖鄉長也指示各村幹事、村長、清潔隊全力動員防疫。此外，考量登革熱疫情集中在社皮村，每週三社皮夜市都會湧入上百人逛街，為避免人流交雜導致疫情傳播，社皮夜市配合縣府防疫，宣布本週三自主暫停營業，維護民眾健康。

衛生局再次疾呼，今年全國登革熱疫情為7年來最嚴峻，民眾不可輕忽，接到衛生單位疫調請務必配合說明活動史、接觸史，以利衛生單位有效規劃防治工作，並配合相關強制作為，落實「巡、倒、清、刷」，不積水、不養蚊、不堆積雜物，不讓病媒蚊有生長及躲藏的環境。