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今起新冠自主管理「縮短成5天」！支持性給假全取消

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲國內新冠疫情趨緩，防疫措施再鬆綁。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

隨著國內新冠疫情逐漸下降，輕症確診者「自主健康管理」期限從10天縮短至5天，於今（15）日上路。疾病管制署同時宣布軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，支持性給假措施全面取消，恢復原本病假管理規定。

疾管署1日表示，根據監測資料顯示，近期國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情趨緩，為使民眾回歸日常，減少感染COVID-19對生活之影響，經評估國內外疫情狀況、病毒變異情形，且依目前COVID-19疫苗接種狀態、感染率，推估國內民眾群體免疫超過八成，並諮詢專家意見，宣布自8/15日起（以篩檢陽性日為準），COVID-19篩檢陽性輕症/無症狀民眾，自主健康管理天數由10天調整為5天；同時軍職人員、公務人員、教師、學生等對象自主健康管理期間，無需給予支持性給假措施，請假作業細節依各目的事業主管機關規定辦理。

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▲▼8/15起自主健康管理調整為5天。（圖／疾管署提供）

▲▼自主健康管理調整為5天，並取消支持性給假。（圖／疾管署提供）

▲▼8/15起取消自主健康管理期間支持性給假。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，COVID-19於今年3/20起調整病例定義，快篩陽性輕症或無症狀之民眾不須通報也不須隔離，改為「0+n自主健康管理」，即自主健康管理10天或篩檢陰性止。而8/15起「0+n自主健康管理」天數由10天調整為5天，即自主健康管理至篩檢陰性或距發病日或採檢陽性日達5天（無需採檢），建議適用對象包含：

（一）未符合COVID-19病例定義(併發症)之SARS-CoV-2篩檢陽性輕症或無症狀民眾。
（二）距離發病日未滿5天但已完成治療之確診（併發症）者。

自主健康管理期間防疫措施仍維持不變，有症狀時請在家休息，並儘量避免非必要的外出；外出時請全程佩戴口罩；另特別提醒65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者等具「COVID-19重症高風險因子」之民眾於快篩陽性後，請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症之風險。

疾管署進一步說明，當時調整病例定義，實施「0＋n自主健康管理」，為提高民眾落實防疫措施之意願，經協調教育部、勞動部、國防部及行政院人事行政總處，提供各類對象自快篩日當日及隔日起5日內之病假，不列入全年度/全學年度病假或全勤獎金計算等無不利處分之支持性給假措施。

惟考量COVID-19疫情已呈現下降趨勢，經諮詢專家並與教育部、勞動部、國防部及行政院人事行政總處共同討論研商後，決議取消本項措施。後續民眾如有請假需求，請依各類主管機關規定之假別辦理。另有關檢驗陽性醫療照護工作人員返回工作建議，將提請衛生福利部傳染病防治諮詢會COVID-19防治組專家會議討論。

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