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新變異株EG.5襲台！國內近2周檢出逾30例　竄升境外移入占比第一

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）示警，過去一個月全世界通報新增新冠病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。根據疾病管制署監測，國內過去兩周變異株監測已經發現超過30例EG.5，其中在境外移入變異株占比也是連續兩周排名第一。疾管署發言人曾淑慧說明，確實EG.5檢出比例有升高，但國內整體個案通報沒有增加，疫情呈現下降趨勢，評估情況預計下周二疫情記者會說明。

根據《衛報》報導，Omicron亞變種病毒EG.5又被稱作Eris，最新數據顯示，它已經成為美國主要流行病毒株，目前佔國內確診數的17.3％：另外在加拿大約有36％的確診者是感染EG.5，在英國的佔比也增至15％。WHO在9日宣布，EG.5將列入需留意變異株（variant of interest），但強調它所造成的健康風險較低，民眾不需過度緊張。

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根據我國疾病管制署的Omicron變異株監測，EG.5首次出現是在7/26-8/1監測，本土個案中有2起EG.5，境外移入則一口氣發現14起EG.5，且當周監測境外移入總數為50例，EG.5在各類占比中排名第一。

接著下一周（8/2-8/8 ）監測，本土個案中發現7起EG.5，境外移入則發現10起，當周境外移入總計有38例，EG.5占比仍是第一，且上升至3成。

過去兩周本土與境外累計監測發現超過30例EG.5，且境外移入占比也連兩周排第一。曾淑慧表示，境外移入會最先反應國際疫情趨勢，近期確實監測比例有升高，但是過去幾周新冠中重症通報都呈現下降趨勢，整體個案沒有增加。

曾淑慧也強調，國內持續有在進行監測，目前觀察EG.5傳播能力有比較強，免疫逃脫性比較強，但疾病嚴重度沒有增加，重症機會比較沒有那麼高，後續會持續監測，初步狀況分析預計下周二說明。

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