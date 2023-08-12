20多歲男打BNT後昏倒抽搐！檢查出肺炎黴漿菌　獲救濟金30萬元

▲BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

最新疫苗受害救濟審議結果出爐！本次審查共有10人因接種疫苗後不適被核予救濟金，其中最年輕也是本次最高額的個案是一名20多歲男性，接種BNT疫苗之後昏倒、抽搐，就醫檢查有肺炎黴漿菌，且腦炎症狀可能是感染所致，評估mRNA疫苗不具致病力，不會造成感染症，但仍無法確定其症狀與疫苗關連性，最後救濟金30萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第205次會議紀錄，會議於7月13日召開，總計審查150案，其中10案獲救濟金，年齡介於20多歲到40多歲之間，較為年輕，進一步區分疫苗種類，分別是AZ疫苗4案、莫德納疫苗1案、BNT疫苗4案、高端1案，救濟金額各在5000元到30萬元不等。

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其中救濟金額最高的是台南市20多歲男性，接種BNT疫苗後因昏倒、抽搐等情形就醫，血液檢驗結果顯示肺炎黴漿菌感染，由於個案症狀發作前曾有上呼吸道感染症狀，其腦炎症狀可能為感染所致。

VICP審議紀錄指出，BNT疫苗屬於mRNA疫苗，並不具有致病力，不會造成感染症，但其症狀仍無法與接種新冠的關聯性，依據《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》核予救濟金30萬元。

另一名20多歲年輕個案居住於台中市，接種完BNT疫苗後出現皮膚紅疹而就醫，經診斷為蕁麻疹。蕁麻疹發作原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等，但其症狀時序上仍無法確定與接種疫苗關聯性，且經住院治療，最後核予救濟金1萬元。

此外，本次獲救濟個案中，還有一名台南市30多歲女性，接種高端疫苗之後出現因背痛、無力與麻木等情形而就醫，經診斷為視神經脊髓炎，因無法確定其症狀與疫苗關連性，核予救濟金8萬元。