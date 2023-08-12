食腦蟲奪命！同處玩水45人仍失聯　新北擴大查親水設施5家氯不合格

▲新北市衛生局檢驗水池設施。（圖／衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

北部一名30多歲女性感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡，由於發病前曾經兩度前往新北市某室內親水設施，現正展開感染源調查並針對7月21日至8月9日曾至該場域遊憩的630位民眾進行健康關懷，新北衛生局今（12）日說明，經過2日電話聯繫，還有45人未接聽，將發送簡訊通知；另也擴大稽查新北市親水設施進行水質檢測，昨日已稽查31處，有5家餘氯不合格。

針對食腦變形蟲死亡案，疾管署專家會議做出強化防治建議，其中一項要求針對7/21~8/9的曾經到該場域遊憩的民眾，以最後暴露日為準，進行健康關懷14天。新北市衛生局科長王美華12日表示，期間曾至該場域遊憩630位民眾，衛生局連續兩日逐一致電進行關懷追蹤，剩下45人沒有接聽，將發送簡訊通知，聯繫上的民眾目前均無相關疑似症狀。

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新北市衛生局接獲這起案件後，已經兩度會同中央與專家，前往該場所進行採檢環境檢體與水質檢體，且由中央帶回檢驗，預計最快1周有結果。另也確認，現場檢測水池餘氯含量皆未達標準（建議濃度1-3mg/L，大池0.86 mg/L、小池0.06 mg/L)，衛生局現場輔導業者改善並加強落實清消措施。

王美華指出，新北市本來就有定期查核親水設施業者，因應本案，昨起加強稽查包含檢測水質、調閱水質記錄文件等，已昨日初步完成31家，其中5家餘氯不合格，將輔導改善。