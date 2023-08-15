洪孟楷曝台電員工心聲　「錯誤的能源政策憑什麼要我們扛？」

▲第一線台電員工遭爆不滿能源政策。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，藍綠白三位總統參選人陸續拋出政見，而針對能源部分也各有主張。國民黨立委洪孟楷曝光一名第一線台電員工心聲，替台灣奉獻打拚近40年，卻有不如歸去之感，成為執政黨錯誤的能源政策下被犧牲的一群，希望下任總統有責任把台灣帶向正確的能源方向，並且給第一線認真工作的人實質的鼓勵及肯定。

洪孟楷說，在週末滿檔行程中，遇見了一位在發電廠工作的台電同仁，他講了一大段心聲和苦水，有如當頭棒喝。他強調自己從不為藍綠服務、只看數字和專業辦事，但是他們該有的尊重跟價值，在這幾年消失殆盡。

首先，該名員工指出，執政黨講一個2025非核家園，不管做不做得到，就是要台電硬著頭皮上，電力不夠用，大家的精神壓力過去幾個月大到難以想像；第二，稍有任何犯錯，以前是內部檢討懲處，現在動不動就威脅用國安法法辦，查戶頭金流、查通聯紀錄，就是把大家都假想成中共同路人，「自己當了一輩子的台灣人，憑什麼現在要被政府懷疑是共匪？」

最後，該名員工提到，在台電工作快40年，學的是數字、是科學、是專業，發電他有信心是第一把交椅，全台電廠就是那麼多，發電量最大量就是固定，不斷壓榨現有的人力，這兩三年有多少台電資深員工申請退休，他們是心灰意冷的選擇不要再面對，這對國家長遠來講，真的好嗎？

洪孟楷表示，民進黨政府早已聽不見這些基層員工的心聲，下一任的總統，有責任也有義務要讓第一線的國家重要人才都獲得應有的尊嚴，這些都是國家的基石，也是安定的力量。