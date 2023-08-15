　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

▲韓國大田廣域市長李莊雨率團訪高虹安，並與新竹市簽署 「科學技術交流合作協議」MOU。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安涉詐助理費被起訴。（圖／資料照）

文／中央社

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費被依貪污罪起訴，法界人士14日指出，她犯罪所得逾5萬元、也不認罪繳回所得，失去2次減刑機會，待案件移審法院視其答辯態度才有其他減刑可能。

高虹安被控在立委任內涉詐領助理費新台幣46萬30元，台北地檢署14日偵結起訴，認定高虹安行為構成貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物罪、公務員登載不實罪，因一行為觸犯二罪名，從重依貪污罪論罪。

貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物罪，為本刑7年以上有期徒刑，得併科6000萬元以下罰金。

前高雄地檢署襄閱主任檢察官、現任伯衡法律事務所高雄所所長徐弘儒接受中央社記者採訪指出，依據貪污治罪條例規定，所得財物在新台幣5萬元以下，以及在偵查中自白並繳交所得財物，各有1次減刑機會。

徐弘儒表示，檢方認定高虹安所涉犯罪所得46萬多元，已超過5萬元，且她未在偵查中自白犯罪並繳交所得財物，所以已無上述2次減刑機會。

▲▼高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒。（圖／記者張榮恩攝）

檢察官徐弘儒認為高虹安損失2次減刑機會。（圖／資料照）

記者提問，詐領助理費被控貪污案的被告，是否還有其他法條減刑的可能。對此，徐弘儒分析指出，案件移審到法院後，法官可以審酌被告有無適用刑法59條的情堪憫恕減刑。

他表示，目前從檢方起訴書類看起來，高虹安犯後態度不佳，卸責給助理，可能引用情堪憫恕減刑機會不大，除非坦承犯行等犯後態度改變，才有機會以此法條減刑；即她能否獲得此法條減刑機會，仍得視她在法院審理答辯態度以及法官個案認定。

徐弘儒指出，相關的案件，例如前台北巿議員童仲彥及潘懷宗分別在詐領助理費案件的終局判決可見，2人就分別獲刑法59條的情堪憫恕而減輕其刑。

ET快訊
周杰倫「喊昆凌三寶媽」遭抨擊！幽默回應
逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

139線「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈猛撞　28歲騎士腦出血送醫

快訊／新北溪邊戲水悲劇！父救11歲溺水兒「體力透支」　送醫不治

快訊／北霞山女登山客「滑落20公尺深邊坡」警消出動9車18人救援

不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發現

快訊／中橫出現油漬害貨車翻覆 警急派吊車...交通受阻80分鐘

聯邦銀經理帶頭「7人組」扮內鬼　開暗門助詐團洗錢領現狂騙4億

賓士女闖紅燈「撞直行機車」！騎士噴飛翻滾數圈　最新畫面曝

快訊／一家6口新北溪邊戲水　父救11歲溺水兒反遭滅頂命危

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

139線「死亡彎道」連2死傳煞氣過重　修行人到場發毛：他還在

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈猛撞　28歲騎士腦出血送醫

快訊／新北溪邊戲水悲劇！父救11歲溺水兒「體力透支」　送醫不治

快訊／北霞山女登山客「滑落20公尺深邊坡」警消出動9車18人救援

不能再坐公車找她了…失戀男「走307路線」回憶　鞋掉了都沒發現

快訊／中橫出現油漬害貨車翻覆 警急派吊車...交通受阻80分鐘

聯邦銀經理帶頭「7人組」扮內鬼　開暗門助詐團洗錢領現狂騙4億

賓士女闖紅燈「撞直行機車」！騎士噴飛翻滾數圈　最新畫面曝

快訊／一家6口新北溪邊戲水　父救11歲溺水兒反遭滅頂命危

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

遭疑「哨兵模式」洩密　特斯拉：數據都存中國本地

台灣旅客赴越南可申請「電子簽證」　有望省下大筆費用

他搭高鐵驚覺「開始台鐵化」怒了！釣出一票人喊漲價　高鐵回應了

「山道猴子」爆紅！1天衝79萬觀看　粉絲支持拍真人版：太過真實

高虹安涉貪46萬不認罪　前檢察官揭「損2次減刑機會」

爆準！憑直覺挑一個顏色，秒測你目前的狀態是好是壞

今晚鬼門開！4生肖容易被「抓交替」　命理師示警做1事躲好兄弟

挖遼金古墓「突下大雨」3人中毒亡　盜墓團6人自首投案

月洞調查發現台灣最大量！　「三眼」蝙蝠度冬洞穴達近2000隻

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

社會熱門新聞

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

139線連2死　修行人到場：他還在

即／父救11歲溺水兒遭滅頂！送醫不治

19歲女開「爸爸的賓士」闖紅燈　騎士腦出血送醫

不能再坐車找她了…失戀男「走307路線」被警尋回

女大生與男友出遊車禍成焦屍　家屬淚盼：只是同名

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

聯邦銀﹂7人組」扮內鬼　助詐團洗錢領現狂騙4億

助理願意捐出加班費　高虹安：請問哪裡有錯？

即／一家6口新北戲水　父救溺水兒反遭滅頂命危

9秒就有5騎士違規騎人行道！就在高雄

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

只有「公衛文」相挺！高虹安涉貪手法曝

更多熱門

相關新聞

白議員質疑高虹安被起訴時間特別

白議員質疑高虹安被起訴時間特別

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，引發各界高度關注，民眾黨黨主席柯文哲也出面喊話相信高虹安，並批評司法應符合比例原則。民眾黨新北市議員陳世軒質疑，突然起訴高虹安，除了想傷到柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘的選情之外，也是想轉移雲豹能源爭議。

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

只有「公衛文」相挺！高虹安涉貪手法曝

只有「公衛文」相挺！高虹安涉貪手法曝

用妻舅當人頭詐助理費　彰化前議員貪汙罪起訴

用妻舅當人頭詐助理費　彰化前議員貪汙罪起訴

捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋：絕無公積金制度

捲入高虹安詐領助理費案　李俊俋：絕無公積金制度

關鍵字：

高虹安貪污助理費徐弘儒

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

周杰倫「喊昆凌三寶媽」挨罵！1句話幽默回應

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

DJ SODA遭2男夾擊揉胸「犯案影片曝光」！得逞露癡漢笑

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

139線連2死　修行人到場：他還在

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面