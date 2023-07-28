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分發最低「英文、數A、數甲」23級分可填志願　錄取率和去年相近

▲▼分科測驗進入第二天，考生準備中。（圖／記者許敏溶攝）

▲分科測驗成績今寄發，考分會也公布最低登記標準為3科合計23級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗成績今（28日）公布，大學考試入學分發委員會也公布今年度招生名額（含回流名額）、組合成績人數累計表及最低登記標準。考分會表示，今年170種採計組合中，最低登記標準落在「英文、數學A、數學甲」這個採計組合，此3科合計23級分以上考生就可參加登記，由於今年分科測驗報名人數略低於分發入學招生名額，推估錄取率和去年98.94%持平。

根據考分會統計，今年共有61校、1838個系組參與分發入學招生，招生名額共有4萬2479名，較去年增加3129人，增幅約8.0%，各招生管道回流名額總計2萬17名，創下歷年新高，也較去年增加5582人，大幅提高約38.7%。

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考分會今天也公告各採計組合成績人數累計表，各組合以有報考該組合科目考生成績累計，提供「高分往低分」及「低分往高分」兩種累計統計，方便考生評估自己成績在全國百分比。

今年170種採計組合中，「英文、數學A、數學甲」三科合計23級分可填志願，從考分會校系分則查詢，共有銘傳大學電子工程學系計算機組、暨南國際大學資訊工程學系等兩個科系。

▲▼考分會主任黃信復。（圖／考分會提供）

▲考分會主任黃信復。（圖／考分會提供）

由於今年分科測驗報名人數大增1.3萬人，外界擔心錄取率是否會降低，但考分會主任黃信復指出，今年分科測驗報名人數略低於分發入學招生名額，推估錄取率和去年98.94%持平。

黃信復也坦言，考生可能受到去年「低分高就」影響，今年申請入學回流名額達1.7萬餘人，導致今年各招生管道回流名額總計2萬17名，創下歷年新高可能，可能原因就是考生要拼分發入學。

另考分會也提醒考生，即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月3日下午3時30分，之後僅能使用ATM繳費至8月4日中午12時止，登記費一般生220元、中低收入戶88元、低收入戶免繳費。

至於登記時間，考分會表示，從8月1日上午9時起至8月4日下午4時30分為止，逾期無法受理，請考生務必盡早上網選填志願。考生可至考分會網站「繳費及登記進度查詢系統」下載繳費單並查詢繳費及登記進度，如登記期間有任何疑問，請電洽考分會06-2362755，8月15日起可至考分會網站查榜。

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