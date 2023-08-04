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分發入學近3.8萬人登記　比去年大增逾1.2萬人

▲▼分科測驗進入第二天，考生準備中。（圖／記者許敏溶攝）

▲分發入學有近3.8萬人登記志願，比去年大增逾1.2萬人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大學分發入學登記志願，今（4日）下午4時30分截止登記。根據大學考試入學分發委員會統計，共3萬7797人完成登記，比去年增加1.25萬人，預計8月15日放榜，由於有4.2萬個名額參與分發，錄取率預估和去年差不多，將接近99%錄取率。

分科測驗成績上月28日公布，根據考分會統計，今年共有61校、1838個系組參與分發入學招生，招生名額共有4萬2479名，較去年增加3129人，增幅約8.0%，各招生管道回流名額總計2萬17名，創下歷年新高，也較去年增加5582人。

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不過，受到去年「低分高就」影響，今年共3萬7797人完成登記，比去年2萬5297人完成登記，大幅增加1萬2500人，增幅接近5成。以今年4.2萬個名額參與分發，估計至少有超過4600個缺額。

升學輔導專家藍天予分析，近3.8萬人完成登記分發，雖比去年多，但算是回歸往年水平，而今年招生名額比去年增加3129人，但仍是「供過於求」，故可以預料，對國立大學來說，招生缺額壓力會減輕，但對於私校來說，缺額的壓力依舊存在。

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