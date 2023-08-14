賴清德飛抵巴拉圭　專機上與隨團記者談話：期盼達成蔡英文的期許

▲副總統賴清德於專機上與隨團記者發表談話。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德於台北時間14日上午，結束過境美國紐約的行程，隨後率團搭乘專機飛往友邦巴拉圭，於晚間8時左右降落巴拉圭首都亞松森國際機場。賴清德在機上與隨團記者談話表示，期待本次出訪可以達成總統蔡英文的期許，深化台巴邦誼，而在他抵達巴拉圭時，巴國外交部次長席維羅（Raúl Silvero）則於機梯前親迎。

賴清德在結束紐約過境行程後，搭上專機出發前往巴拉圭，他在專機上也與隨團記者談話。賴清德首先感謝記者們和他同行前往巴拉圭，傳達我國人民對巴拉圭新任總統就職的祝福。

賴清德說，他期盼此行能成功達到總統蔡英文的期許，一方面深化臺巴邦誼，另一方面也能進一步拓展兩國合作關係，共同促進雙邊繁榮發展。

賴清德表示，巴拉圭是台灣在南美洲非常重要的友邦，已有66年的情誼，巴拉圭現任及即將上任的總統，在今年都先後來到台灣訪問，也堅定表達與台灣持續維持邦誼的立場，因此希望未來台巴邦誼鞏固，兩國發展能創造雙贏。

在經過10個小時的飛行後，訪團於台灣時間14日晚間8時左右，抵達巴拉圭首都亞松森國際機場。我國駐巴拉圭大使韓志正及巴國禮賓官登機迎接，巴國外交部次長席維羅（Raúl Silvero）則於機梯前親迎，並陪同賴清德接受禮兵致敬，以及向前來歡迎的僑胞代表致意。而賴清德也接受巴京市長羅德里格斯（Oscar Rodríguez）致贈市鑰及榮譽證書。

▼副總統賴清德於專機上與隨團記者發表談話。（圖／總統府提供）

