賴清德、蕭美琴背影照網激喊「賴蕭配」　總統府釋出多張正面合照

▲在蕭美琴釋出跟賴清德在球場「背影合照」後，引起眾多支持者喊「賴蕭配」，而總統府晚間也釋出多張兩人「正面合照」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德出訪友邦過境紐約，14日赴美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場參觀。特別的是，由於賴清德身兼民進黨總統參選人，而綠營各界也期待能與駐美代表蕭美琴組成「賴蕭配」，蕭美琴晚間在臉書分享一張，兩人在球場的背影照，馬上引起支持者暴動，而總統府稍早也公布多張「賴蕭」在球場的正面合影。

賴清德過境美國紐約的第2天，安排維持「低調」，上午在下榻的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace）舉行早餐會，中午則參與僑界的宴會；隨後與台灣青年座談，傍晚左右，則前往皇后區法拉盛（Flushing）的花旗球場參觀。

賴清德在抵達大都會主場後，在球團人員解說下，短暫參觀以大聯盟非裔先驅羅賓森（Jackie Robinson）為名的大廳；隨後也進到觀眾席，觀賞大都會對戰亞特蘭大勇士的比賽。據了解，這也是近年來，中華民國的正、副元首出訪友邦，並在過境美國期間，首次安排公開在大聯盟觀賽。

▼蕭美琴在臉書分享一張跟賴清德穿著大都會球衣的背影合照。（圖／蕭美琴臉書）



特別的是，由於賴清德身兼民進黨總統參選人，而各界也期待跟蕭美琴組成「賴蕭配」，蕭美琴在14日晚間於個人臉書發出一張兩人穿著大都會隊球衣的背影合照，賴清德球衣背號為「1號」，而蕭美琴背號為「11號」，更加引起外界猜想。

對於這張「賴蕭」合照，眾多網友在蕭美琴的貼文底下留言「賴蕭配」、「未來正、副總統」等；而總統府在14日晚間，也公布多張賴清德、蕭美琴穿著大都會球衣的「正面」合照。

▲▼在蕭美琴釋出跟賴清德在球場「背影合照」後，引起眾多支持者喊「賴蕭配」，而總統府晚間也釋出多張兩人「正面合照」。（圖／總統府提供）