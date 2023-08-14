「賴蕭配」確定了？　賴清德、蕭美琴PO大都會球衣背影合照

▲蕭美琴在臉書分享一張跟賴清德穿著大都會球衣的背影合照。（圖／蕭美琴臉書）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德出訪友邦過境紐約，14日赴美國職棒大聯盟紐約大都會主場花旗球場參觀，並觀看大都會對戰亞特蘭大勇士的比賽。特別的是，由於賴清德身兼民進黨總統參選人，而綠營各界也期待能與駐美代表蕭美琴組成「賴蕭配」，蕭美琴晚間在臉書分享一張，兩人在球場的背影照，更是引發外界猜想。

賴清德過境美國紐約的第2天，安排維持「低調」，上午在下榻的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace）舉行早餐會，中午則參與僑界的宴會；隨後與台灣青年座談，傍晚左右，則前往皇后區法拉盛（Flushing）的花旗球場參觀。

賴清德在抵達大都會主場後，在球團人員解說下，短暫參觀以大聯盟非裔先驅羅賓森（Jackie Robinson）為名的大廳；隨後也進到觀眾席，觀賞大都會對戰亞特蘭大勇士的比賽。

據了解，這也是近年來，中華民國的正、副元首出訪友邦，並在過境美國期間，首次安排公開在大聯盟觀賽。特別的是，由於賴清德身兼民進黨總統參選人，而各界也期待跟蕭美琴組成「賴蕭配」；蕭美琴在14日晚間於個人臉書發出一張兩人穿著大都會隊球衣的背影合照，更加引起外界猜想。