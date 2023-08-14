民進黨：柯侯與黑金同行　「忘不了牛鬼蛇神的好」

▲民進黨發言人張志豪。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人張志豪今（14日）質疑，自詡新政治的民眾黨總統參選人柯文哲，以及標榜「警察正義」的國民黨總統參選人侯友宜，兩人為了政黨及個人選舉私利，毫不避諱的四處拜會各地黑金及涉貪人士，柯文哲和黑金爭議人士做朋友、侯友宜則是和黑金詐騙犯厚友誼，看來選舉一到，牛鬼蛇神都回來了。

張志豪指出，柯文哲所謂的新政治，顯然只是嘴巴說說，言行不一，去年10月柯文哲酸國民黨主席朱立倫說「北台灣哪一個議長不是黑道？」就是為了合理化跟苗栗縣長鍾東錦會面，上周神隱4天，結果遭踢爆南下嘉義東石拜訪「海線大老」林水樹，柯文哲發言人為此竟辯稱爭取支持「很合理」，甚至面對嘉義選哲之友會總會長王冠鈞涉嫌架設賭博網站、暴力討債、恐嚇等黑歷史，作為總統參選人也絲毫不避諱也不道歉，依舊自稱新政治，實在離譜。

張志豪說，侯友宜面對國民黨內的黑金，可說是視而不見、噤聲不語，包括宜蘭縣長林姿妙、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲涉貪腐、恐嚇等罪，甚至對於傅崐萁、蕭景田等中常委，也未見侯友宜有任何立場表態，證明黑金根本就是國民黨DNA。

張志豪指出，侯友宜向來只會臉書嗆反黑金復辟，結果為了搶救低迷的支持度，四處與黑金人士厚友誼，包括侯友宜南下高雄和康友KY案中涉嫌炒股的吳光訓，也就是國民黨立委吳怡玎父親進行早餐會，也曾拜會新竹議長許修睿、鍾東錦，前幾天和朱立倫與前立委顏清標合體並同框前立委顏寬恒，顯示侯友宜為了救選情，根本無視社會觀感，令人遺憾。