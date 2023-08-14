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逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

▲逢甲大學1名居家隔離期間，初次採檢陰性，後來轉陽性，無確診足跡。（圖／逢甲大學臉書）

▲逢甲大學。（圖／逢甲大學臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大學校園經常傳出學生面臨精神或心理壓力，為舒緩學生壓力，中山大學、台師大、成大、實踐大學及台北大學都推動心理假。對此，逢甲大學6月通過「心理健康假」，最快將於下個月上路。

臺灣青年民主協會14日於臉書表示，逢甲大學學生會設計心理健康假，在今年初提案，希望讓心理需要喘息的同學，每學期有3天可以暫時休息。另外，請假累積兩天會由導師優先關懷，必要的時候也會由諮商輔導中心提供關懷輔導，只要請第3天就須要檢附醫療院所或相關輔導機構證明。

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如果遇到期中、期末、畢業考時，學生要請心理假，仍比照原規定辦理。除了到請假系統申請後經任課教師核准，還須附上「因懷孕、分娩、育嬰、親喪、重病、依法得申請之公假或公務不能參加考核者」的相關證明（例如區域級以上醫院或分設診所診斷證明書）。

逢甲大學學生會說明表示，「心理假」終於在今年6月的校務會議通過，設置「心理健康假」的目的在於鼓勵同學能察覺自己的心理需求，給予喘息的空間與時間。調適情緒後，同時更能照護自己的心理狀態，「咳嗽發燒時需要調整作息，接受治療；心情面臨低潮時，也要找到調適的方式！」

臺灣青年民主協會表示，這兩年來，大學陸續提出心理健康假的構想，並實際透過校內民主程序實現；大約半年前，教育部說明已積極研議高中職若要有「心理假」是否可行，儘管老師或學校行政人員希望能有完整的配套，但多數也樂見心理健康議題能獲得重視。

此外，衛福部也展開試辦期一年到明年7月31日的「年輕族群心理健康支持方案」，提供15到30歲的學生和年輕人三次免費的心理諮商。補助三次「心理諮商費」，鼓勵有心理諮商需求的年輕朋友勇於求助。

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