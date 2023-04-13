獨／讓學生喘口氣！台北大學通過心理假　每學期5天「不必附證明」

▲台北大學將從下學期起實施心理假，最多可請五天。（圖／台北大學提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣學生壓力大，繼中山大學、台師大、成大與實踐大學已經推動心理假，台北大學昨（12日）也在學生事務會議上通過，從下學期起實施心理假，每學期有五天，學生請假不必附上證明，若在學期間學生請滿三天心理假，將會通知導師對學生進行關懷。

大學校園經常傳出學生面臨精神或心理壓力，為舒緩學生壓力，中山大學在前年5月首創「心理不適假」，讓學生可請心理假，並同步通知導師關懷學生，必要時協助轉介學生到輔諮單位，後續包括實踐大學、成功大學也推動「心理不適假」，學生每學期至多可請5天，且不必出具請假證明。

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台師大在3月29日學務會議討論通過心理健康假，每學期以五天為限，不用附證明，重點在配套的輔導機制，若學生請假，就讓學輔中心心理師介入輔導，請假一到兩天則有專責導師或論文指導老師關懷學生，如果請三天假以上，則會通報系所主管。

台北大學昨天召開學生事務會議，通過心理假提案，心理假不用證明，但若遇到期中或期末考，則要提出證明，預計從112學年度正式施行，北大學務長胡中宜表示，鑑於近來學生因情緒困擾衍生不幸事件頻傳，並參考已有多所院校通過法規修訂，因此北大學生請假規定增列心理假，以期學生藉由心理假申請，得以自我高壓情緒覺察及喘息機會、減少後續憾事肇生。

胡中宜指出，心理假每學期以5日為限，當學生請心理假後，也將同步寄發關懷信件，提供同學相關諮詢管道；若學生當學期請滿三日，將請導師優先關懷，期許透過心理假實施，促使學生檢視心理狀態、增進自我感知，結合社會支持，提升心理韌性。