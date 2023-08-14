屏東縣衛生局檢驗116件冰品　4件不合格…均為腸桿菌科超標

▲檢驗冰品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東天氣炎熱，來碗刨冰或喝涼飲消暑是消費者最愛，屏東縣政府衛生局112年度截至目前為止，稽查抽驗共計116件，包含現場調製手搖飲料、冰品、食用冰塊及配料，不符規定計有4件，分別為冰塊、牛奶冰淇淋、酵母冰淇淋及牛奶冰磚，均為腸桿菌科超標，後複抽檢驗結果皆已符合規定。

屏東縣檢驗中心表示，每年規劃稽查抽驗市售飲冰品專案，以落實飲冰品安全衛生，讓消費者享有美味快感之餘，亦可確保健康，此次稽查抽驗為冰品、食用冰塊及飲料檢驗項目(腸桿菌科及沙門氏桿菌)，配料檢驗項目(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌)。

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檢驗中心主任張菊香表示，腸桿菌科不僅被視為監測食品的衛生指標，也是製程有無衛生缺失的重要依據，超標就代表食品在製作過程中可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳，過高的腸桿菌科更會影響食品品質並減少保存期限。

衛生局為維護民眾食用飲冰品的衛生及安全，除縣內啟動專案稽查抽驗外，業者應落實衛生自主管理，若有相關檢驗需求，可至屏東縣檢驗中心全球資訊網(https://www.pthg.gov.tw/inspection/Default.aspx)查詢，或洽(08)7370065。