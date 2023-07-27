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手搖飲甜度標示2顆方糖　食藥署稽查「實測竟是12顆」

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲食藥署專案稽查飲品及冰品，一共稽查全台371家業者。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

食藥署26日公布「112年度現場調製飲品及冰品稽查專案」結果，除了發現6家業者腸桿菌科超標，還有10家業者的飲料糖量、熱量標示不符，其中最誇張的是某家業者販售的「檸檬紅茶」，總糖量標示2顆方糖、熱量192大卡，但食藥署實測糖分卻含有足足12顆方糖，熱量288大卡。

高雄知名冰店日前爆出沙門氏菌感染，導致一名男童急性腎衰竭，引發社會關注。為此，食藥署與全台地方衛生局啟動「112年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，一共稽查371家業者，其中食品業者登錄、GHP及保存來源文件等項目缺失，已由地方衛生局要求限期改正，屆期複查合格。

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另外，針對「連鎖飲便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」查核，有26家業者未符合規定；另查獲2家未投保產品責任險；抽驗408件飲料、冰品及其原料，結果6件飲料及冰品未符合微生物衛生標準，全數由地方衛生局依法處辦。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，26家違規業者中，有8家是應標示未標示、18家是糖量、咖啡因標示與實測結果不符。其中，有一家業者販售的「檸檬紅茶」甜度標示為2顆方糖，換算熱量192大卡，實際上卻有12顆方糖，熱量288大卡，遠超法規中20％的容許誤差值。

▼飲品及冰品總糖量、總熱量標示不符者。（圖／食藥署）

▲▼手搖飲甜度標示2顆方糖　食藥署稽查「實測竟是12顆」。（圖／食藥署）

▼飲品及冰品總咖啡因量標示不符者。（圖／食藥署）

▲▼手搖飲甜度標示2顆方糖　食藥署稽查「實測竟是12顆」。（圖／食藥署）

▼飲品及冰品未標示資訊者。（圖／食藥署）

▲▼手搖飲甜度標示2顆方糖　食藥署稽查「實測竟是12顆」。（圖／食藥署）

食藥署表示，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示者，係違反食安法第25條第2項，依法可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，標示不實者，違反食安法第28條第1項，依法可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。至於飲料或冰品及其原料違反相關衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

 
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