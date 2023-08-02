汽車過戶放寬！8／3起3個月內檢驗合格「免再驗車」　每年8萬車受惠

▲汽車過戶臨時檢驗放寬，若3個月內曾定檢合格可免驗車。（資料圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

現行汽車及拖車辦理過戶，若1個月已定檢或檢驗合格，可免臨時檢驗，不過考量車輛安全性及檢驗品質提升，明天8月3日起放寬至「3個月內」已辦理定檢或臨檢合格者免再驗車。

根據現行規定，車輛不論買賣或贈與，一定要至公路監理機關辦車輛過戶登記，《道路交通安全規則》第45條規定，汽車出廠10年以上，或機車出廠5年以上者，須至公路監理機關辦理臨時檢驗，才可辦理車輛過戶。

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公路總局高雄市區監理所表示，車輛過戶臨檢，原規定1個月內已辦理定檢或臨檢合格之汽車及拖車，或4個月內已定檢或臨檢合格之機車，得免除過戶臨時檢驗，不過今(112)年8月3日起，汽車及拖車部分，放寬為「3個月內」已辦理定檢或臨檢合格者免再驗車。

高雄市區監理所表示，單純做車輛過戶臨時檢驗者，無需繳交檢驗費用，但與定期檢驗、變更檢驗同時辦理時，則需繳交車輛檢驗費。

公路總局則表示，經公路總局依檢驗合格率分析評估確認後，兼顧車輛安全性與檢驗品質、降低公路監理機關工作量，以及免除民眾至公路監理機關排隊驗車，交通部日前同意依公路總局所報意見辦理，估計每年減少約8萬輛車實施臨時檢驗。