超商限定「2款寶可夢新冰」！芒果霜淇淋超香濃　皮卡丘紙杯、甜筒太Q

▲7-11最新「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，紙杯與甜筒是超Q皮卡丘造型。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

寶可夢迷趕快看過來！就有超商開賣「寶可夢」2款新冰，超濃郁的芒果霜淇淋、覆盆莓芒果雪貝通通都要吃，且盛裝的紙杯或甜筒皆是皮卡丘最經典的鮮黃色，上面還有超Q皮卡丘圖案，即日起於限定門市販售。

7-11攜手寶可夢公司推出超Q「寶可夢」2款冰品，首推限定門市販售的「夏日芒芒」芒果風味霜淇淋，可選擇印有不同款式皮卡丘造型的紙杯或甜筒盛裝，即日起可享嚐鮮價49元；另一款為7-11酷聖石複合店販售的「覆盆莓芒果雪貝」，使用在地芒果汁佐覆盆苺果粒，搭配雪貝口感大滿足。

▲7-11酷聖石複合店販售「覆盆莓芒果雪貝」。

寶可夢迷可要趕快搶吃了！即日起只要購買「3oz 覆盆莓芒果雪貝口味1杯」或「夏日芒芒 芒果風味霜淇淋2支」，就送造型湯匙1支，數量有限，送完為止，數量以單店為主。

▲可頌買1送1限時1天登場。（圖／八月堂提供）

八月堂將於8/17祭出限時1天「可頌買1送1」優惠，當天下午2點凡於各門市買1盒可頌（6入），就可免費再吃1盒，並以價低者贈，每店限量50組，每人限購1組，數量有限、送完為止，提醒季節商品皇家榴槤卡士達不適用此優惠，且買還送環保不織布提袋1個。

另外，8月壽星再加碼於8/11起至8/31在大坪林概念店2樓內用消費，出示證件就送「北海道布丁1份」，結帳則再享85折優惠，提醒每人須點主餐1份。