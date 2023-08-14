工作人員「徒手」摸兵馬俑惹議　館方：汗漬會侵蝕文物

▲西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者陳政錄攝）

實習記者高語璠／綜合報導

民眾拍下的一支影片近日在陸網引發關注。影片中可以看到，西安兵馬俑博物館工作人員，在沒有任何保護措施的情況下，用手直接觸摸兵馬俑，影片曝光後，有網友質疑該工作人員的不專業會傷害到文物。

▲大陸工作人員「徒手」摸兵馬俑，遭網友質疑傷害文物。（圖／翻攝微博）

據大陸媒體報導，西安兵馬俑博物館是一座以秦始皇兵馬俑為主題的博物館，是國內外遊客必去的景點之一，作為世界上被譽為「第八大奇蹟」的秦始皇兵馬俑，對於研究大陸的古代政治、軍事、文化等方面具有極高的價值。

影片顯示，幾名工作人員在兵馬俑坑道內，其中一名穿著「秦陵考古」背心的工作人員，沒戴手套直接觸摸兵馬俑，引起外界熱議。對此，兵馬俑博物館工作人員表示，「絕不允許直接用手摸兵馬俑，都是要戴手套的，工作人員也不行，因為手上有汗漬，容易腐蝕兵馬俑，加速氧化過程。」

工作人員還表示，上次一個遊客跳進去坑道摸了一下兵馬俑，就被拘留了。博物館強調，禁止遊客觸摸兵馬俑，理由是遊客手上的汗漬、有害物質、煙霧甚至是閃光燈等，都會對兵馬俑帶來某侵蝕和損害。

博物館說，未來將加強對工作人員的培訓和管理，確保類似的事件不再發生。