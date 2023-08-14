　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

工作人員「徒手」摸兵馬俑惹議　館方：汗漬會侵蝕文物

▲▼西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者陳政錄攝）

▲西安秦始皇兵馬俑博物館。（圖／記者陳政錄攝）

實習記者高語璠／綜合報導

民眾拍下的一支影片近日在陸網引發關注。影片中可以看到，西安兵馬俑博物館工作人員，在沒有任何保護措施的情況下，用手直接觸摸兵馬俑，影片曝光後，有網友質疑該工作人員的不專業會傷害到文物。

▲▼大陸工作人員「徒手」摸兵馬俑，遭網友質疑傷害文物。（圖／翻攝微博）

▲大陸工作人員「徒手」摸兵馬俑，遭網友質疑傷害文物。（圖／翻攝微博）

據大陸媒體報導，西安兵馬俑博物館是一座以秦始皇兵馬俑為主題的博物館，是國內外遊客必去的景點之一，作為世界上被譽為「第八大奇蹟」的秦始皇兵馬俑，對於研究大陸的古代政治、軍事、文化等方面具有極高的價值。

影片顯示，幾名工作人員在兵馬俑坑道內，其中一名穿著「秦陵考古」背心的工作人員，沒戴手套直接觸摸兵馬俑，引起外界熱議。對此，兵馬俑博物館工作人員表示，「絕不允許直接用手摸兵馬俑，都是要戴手套的，工作人員也不行，因為手上有汗漬，容易腐蝕兵馬俑，加速氧化過程。」

工作人員還表示，上次一個遊客跳進去坑道摸了一下兵馬俑，就被拘留了。博物館強調，禁止遊客觸摸兵馬俑，理由是遊客手上的汗漬、有害物質、煙霧甚至是閃光燈等，都會對兵馬俑帶來某侵蝕和損害。

博物館說，未來將加強對工作人員的培訓和管理，確保類似的事件不再發生。

ET快訊
DJ SODA遭多人襲胸！明日花綺羅「覺得很羞愧」
罕見！牡蠣產出「大顆珍珠」　畫面曝光
4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭亡　老母淚：怎麼還不回
快訊／內馬爾確定加盟沙國豪門！　簽約2年賺進「近60億」
只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪手法曝
38名死囚無法執行死刑！　法務部曝原因
陸男游泳來台！　一上岸就被逮
快訊／涉詐領助理費　前議員貪汙罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《甄嬛》最狠是她！「50歲還侍寢」10年狂生6子　當上太后卻慘死

工作人員「徒手」摸兵馬俑惹議　館方：汗漬會侵蝕文物

陸工程師車隊巴基斯坦遇襲　陸外交部：已要求巴方嚴懲兇手

準新人突分手　男方母怒討38萬連「八寶粥」也要還

驚嚇一瞬間！　東莞動物園上百架無人機集體墜落

為賺流量不擇手段　陸男謊稱「男要女微信被拒對其父動手」

陸防長李尚福本周訪問俄羅斯、白俄羅斯

18歲兒沉迷女主播「5個月刷光全家積蓄」！爸癌末慘無錢治

貓的報恩真人版？女飯後喊「貓上門跟我結婚」　醫嘆嚴重恐致死

聚碳酸酯2022年至今出口大陸總值349.81億元　佔陸進口總額23.5%

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

《甄嬛》最狠是她！「50歲還侍寢」10年狂生6子　當上太后卻慘死

工作人員「徒手」摸兵馬俑惹議　館方：汗漬會侵蝕文物

陸工程師車隊巴基斯坦遇襲　陸外交部：已要求巴方嚴懲兇手

準新人突分手　男方母怒討38萬連「八寶粥」也要還

驚嚇一瞬間！　東莞動物園上百架無人機集體墜落

為賺流量不擇手段　陸男謊稱「男要女微信被拒對其父動手」

陸防長李尚福本周訪問俄羅斯、白俄羅斯

18歲兒沉迷女主播「5個月刷光全家積蓄」！爸癌末慘無錢治

貓的報恩真人版？女飯後喊「貓上門跟我結婚」　醫嘆嚴重恐致死

聚碳酸酯2022年至今出口大陸總值349.81億元　佔陸進口總額23.5%

命卦選樓層？　命理師曝：買房忌諱樓層「9也入列」

10年了！藍寅倫感性道別桃猿：遺憾沒能替樂天拿到總冠軍

台股ETF愛玩季配息！投資人佔比破6成　00850 8／16接棒除息

他胃痛「以為餓」！大吃後吐血　送急診一照：穿孔了

E級女星「驚見手腕多道傷疤」自拍惹擔憂！　隔2天發文揭近況

東森購物經營臺北榮總美食廣場盛大開幕　長青樓及二門診享受美食生活優惠

每天被熱情捧臉對望　汪「眼睛瞇成線」放棄掙扎：何時才開學？

FTISLAND李洪基突18禁秀「GG吉他」　李在真緊張：夠了！

黃金獵犬「嘴叼新娃娃」站電梯門口　皺眉看主人：不是要去玩嗎？

高虹安涉貪污遭起訴　羅智強舉例轟：要關把謝長廷、蘇貞昌一起關

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

大陸熱門新聞

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

2歲女童罹「兒童癌王」！肚子腫到快爆炸

男童折斷蚊香擺滿地　成果驚呆2萬人

陸認定台灣聚碳酸酯傾銷　明起徵收保證金

爬山巧遇保育神獸！專家判定是大橘：吃太胖

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

陸版雷曼來了？「中植系」暴雷

西安暴雨引發土石流21死6失聯

20歲妹跳樓亡！死前疑受刺激：不跳看不起妳

影片曝！陸高空特技鋼索突斷　3未成年重摔

18歲兒沉迷女主播5個月刷光家產！爸氣到癌末慘無錢治

醫院院長收受100套房子！陸網炸鍋

陸男童海邊襲胸　母竟鬼扯：他認錯媽媽

碧桂園跌破1港元「創歷史新低」

更多熱門

相關新聞

超夯展覽話題推手　策展教父林宜標揭密

超夯展覽話題推手　策展教父林宜標揭密

在台灣，許多叫好又叫座的展覽，背後最重要的推手，就是從事藝術策展30年，人稱標哥的策展教父林宜標，包括看展人數超過100萬人次的兵馬俑展、日本藝術家草間彌生展，還有米勒、達利、木乃伊展，以及轟動一時的太陽劇團等，總計超過上百場大型藝術展演活動。

假老婆想送兵馬俑當定情物！大叔暈船想匯30萬

假老婆想送兵馬俑當定情物！大叔暈船想匯30萬

萬人「挖不動」的帝陵！7兵噴血慘死

萬人「挖不動」的帝陵！7兵噴血慘死

賣場驚見「兵馬俑」！網讚員工有才：秦朝穿越來的

賣場驚見「兵馬俑」！網讚員工有才：秦朝穿越來的

秦始皇兵馬俑　考古發現新突破

秦始皇兵馬俑　考古發現新突破

關鍵字：

兵馬俑

讀者迴響

熱門新聞

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

韓大咖女神當眾遭侵犯　多人集體襲胸⋯她崩潰了

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

6、7月電費「8513元」　冷氣控超崩潰

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面