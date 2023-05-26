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「草間彌生、木乃伊」超夯展覽話題推手　台灣策展教父林宜標揭密

▲▼開展．藝術商業特展大解密。（圖／時報出版提供）

草間彌生展在台灣創下高人氣看展紀錄。（圖／時報出版提供）

記者浦靖祤／綜合報導

在台灣，許多叫好又叫座的展覽，背後最重要的推手，就是從事藝術策展30年，人稱標哥的策展教父林宜標，包括看展人數超過100萬人次的兵馬俑展、日本藝術家草間彌生展，還有米勒、達利、木乃伊展，以及轟動一時的太陽劇團等，總計超過上百場大型藝術展演活動。

曾經一年大賺4億元，也曾經二年賠掉1億元，辦展背後到底有什麼樣的艱辛過程，和不為人知的祕辛，林宜標將多年豐富的策展經驗與心得，集結成《開展．藝術商業特展大解密：臺灣展演20年全紀錄》一書，帶領讀著透過文字暢遊22個實務案例，50個策展Tips，綜觀臺灣藝術特展的精與神。

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▲▼開展．藝術商業特展大解密。（圖／時報出版提供）

作者：林宜標

摘自：時報出版《開展．藝術商業特展大解密：臺灣展演20年全紀錄》

●精選書摘

草間彌生展：每一圓點都要審核

有些展覽還沒做之前，就知道一定可以叫好又叫座，草間彌生、奈良美智、安藤忠雄就是屬於這樣的超級巨星！

舉辦在世當代藝術家的展覽，有許多助力但也有不同的挑戰。此次亞洲巡迴展在作品選件上，草間彌生本人就親自主導參與。最終選出120件作品，包含繪畫、裝置、軟雕塑與影像展件，完整呈現草間彌生圓點、網紋、鏡屋、重覆與積累等極具代表性的創作元素，表現藝術家橫跨60年的豐富創作生涯。

展覽期間，陸蓉之老師也親赴日本松本市，拍攝草間彌生藝術推廣紀錄片，畫面中激動的草間彌生多次眼眶泛淚，甚至直接說出：「我最喜歡臺灣！」深切且動容的呼籲臺灣年輕觀眾，要同心協力對世界和平有所貢獻。這些重要的影片，成為日後推動展覽的關鍵素材。

不過當代藝術家對於圖像版權的控管，也是非同小可的高規格。搭配此次展覽，我們做了一些衍生性的嘗試：除了開發展覽限定商品，還開設草間彌生Pop-Up Café與教育推廣基地。每一個項目都不是一蹴可幾，需費盡心思溝通。

對當代藝術家來說，由於他們非常清楚自己作品的市場價值，對於各種商業性的衍生應用特別在意。當牽涉到商業利益時，會比較謹慎、敏感，擔心被不肖者利用；也會非常保護作品的藝術價值，避免因為過度商業化而被削弱。整體來說，比起其他古典大師的藝術作品，在圖像授權的應用上更加保守。

▲▼開展．藝術商業特展大解密。（圖／時報出版提供）

林宜標被稱為台灣策展教父，策畫超過上百場大型藝術展演活動。（圖／時報出版提供）

展覽限定商品的開發洽談 即是「意料之內」的超高難度

其中最麻煩的莫過於審圖，草間彌生的商品設計、文宣設計審稿，不只是把圖稿寄去確認，而是要提供原始設計檔，日本方會直接調整圓點的大小、位置後，再回覆給我們最終確認稿，同意可以依圖製作。而且每換一個顏色、換一個尺寸，就是一個新的品項，都必須通過審查才能製作。

幸好我們的執行團隊很有經驗，掌握到與草間工作室的溝通節奏，雙方建立出良好的工作默契與信任度，以至於後來趕急件時，會提供二選一的方式，取代yes/no的回覆，避免直接被打槍；或者運用已通過審核圖的局部、搭配輔助說明，順利快速通關。

除了限定商品之外，展場與咖啡店空間裡的天花板、牆壁，以及地面上的每一個圓點，也都需經過日本方監修確認！首先在設計階段，先決定圓點的尺寸及顏色，透過設計模擬圖確認出大、中、小三種圓點尺寸，咖啡店定調以紅色、白色圓點裝飾，展覽現場則搭配黃色南瓜雕塑使用黃色、黑色圓點。接著我們再去發包印製一大堆圓點貼紙，待草間彌生工作室與畫廊代表來臺灣後，在他們的監督下，才能開始把圓點貼在預定的位置上，花費將近一週的時間布置，拚到日方趕去松山機場搭返航班機前的最後一刻才完工。

▲▼開展．藝術商業特展大解密。（圖／時報出版提供）

▲草間彌生展Pop-Up Café。（圖／時報出版提供）

草間彌生Pop-Up Café在日本雖然已有前例，但從未在海外授權，為了說服工作室同意在海外設點，除了要能配合高規格的監修外，也需盡量降低衍生活動的商業色彩，因此我們特別賦予臺灣的Pop-Up Café教育推廣意義，讓民眾能從不同的媒介認識藝術家。在布滿紅白圓點的咖啡店中，可以吃到特製的南瓜點心、買到期間限定的特展商品，同時也可以觀賞陸蓉之老師製作的草間彌生訪談紀錄片，透過藝術家的親身表述、肢體動作，觀眾可以更貼近她的創作理想與願景。

★本圖、文經時報出版授權，摘自《開展．藝術商業特展大解密：臺灣展演20年全紀錄》


 

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