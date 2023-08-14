阿里山林鐵改制增設安全管理科　迎接113年全線通車

▲阿里山林鐵改制增設安全管理，整備迎接113年全線通車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農業部112年8月1日揭牌成立，配合改制及組織修編，所屬機關「農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處」(下稱林鐵及文資處）今(14)日舉行揭牌典禮，嘉義市長黃敏惠、立委蔡易餘、立委王美惠、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁及各界代表到場祝賀，期許百年林鐵「越在地越國際」，持續深化與在地的合作連結，成為與國際接軌的利基點。





「安全是阿里山林鐵絕對的堅持！」處長黃妙修致詞表示，配合農業部改制及組織修編，林鐵及文資處增設「安全管理科」，專責「行車安全」及「職業安全衛生」業務，包括鐵路營運系統安全、災害防救及預防性危害管理作業規劃、職業安全衛生管理及規劃、安全衛生教育訓練等，嚴謹落實各項安全規範與要求，提升林鐵營運整體安全，以示對行車及同仁安全的重視，並達成人安、行安的長遠目標。





阿里山林鐵歷經98年莫拉克颱風、104年杜鵑颱風造成中斷十多年，全線通車最後一哩路「42隧道」預計今(112)年底完成隧道基礎工程，各界熱切期盼的全線通車可望於113年實現。

▲阿里山林鐵處處長黃妙修 。（圖／記者翁伊森攝）

為了全線通車準確到位，林鐵及文資處正如火如荼進行整備工作，包括招募儲備列車長及司機員、鐵路全線風險評估及治理、沿線場站優化、車廂採購改造，並引進沉浸式體驗重現林業歷史、規劃設計檜意森活村「一心二葉」為「阿里山林鐵服務中心」，甚至取經中華航空公司座艙服務以提升旅運品質，期許嘉義林業文化園區躍升為登山新入口，並以阿里山林業文化軸帶重塑提升旅運體驗，以期提供更友善、溫暖的服務，滿足旅客多元需求。



黃妙修強調，不同於臺灣其他的軌道運輸系統，阿里山林鐵肩負使命，「林鐵」及「文資」業務並重，除行車營運安全，將秉持保存珍貴文化資產的初衷，持續經營阿里山林鐵。

108年「阿里山林業暨鐵道」獲得文化部授證成為全臺第一個重要文化景觀，林鐵及文資處積極以軸帶概念進行文化資產保存與活化，更在國際技術交流合作、調查研究、教育推廣、在地化合作、管理維護等多元面向耕耘，努力找回國民共同記憶，並與現代生活產生對話連結，讓阿里山林鐵普世價值被世界看見。

近年執行農村再生-沿線村落旅遊計畫，盤點林鐵主線觀光資源與社區量能，擇定具發展潛力之社區及部落，並開設產業升級課程，實質改善商家經營模式與環境氛圍，進而結合林鐵及文資處特色主題列車，協力提供優質多元的旅行體驗、伴手禮選擇，未來將以雙向互惠、資源共享模式推動「策略聯盟」，建立共榮夥伴關係。

為展現阿里山林鐵與沿線社區、商家攜手共好的成果，活動會場布置「春櫻、夏螢、秋楓、冬雲」林鐵四季經典元素卡片、林鐵集章護照、林鐵好康護照、沿線社區導覽地圖布包巾、導入美學的商家包裝設計，以及香味撲鼻的在地風味餐食小點等，在在顯示阿里山林鐵與地方的深度連結，豐富成果深獲肯定。阿里山林鐵吉祥物「鐵鹿站長」也現身歡慶揭牌典禮，並與在場貴賓擊掌互動拍照，場面相當熱絡。