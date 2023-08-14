女半夜ATM領錢遭8+9緊盯！擔心被搶當場嚇壞…警揭真相讓她氣炸

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子凌晨回家前順路去郵局提款，期間發現2名男子全程緊盯著她，只好邊打電話跟朋友大聲聊天，未料走出時被2男子攔下，拿出證件表明是警察，懷疑她是車手，最後在制服員警到場才確定是便衣員警執行勤務，但她因擔心被搶嚇到哭，竟被現場員警訕笑，事後她貼網認為員警沒同理心。

▲劉女騎機車到郵局領錢（紅圈），2便衣警察坐在候車亭（紅箭頭） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市一名劉姓女子12日凌晨12時許，騎車返家前到新莊區中正路上的郵局要領錢，才剛停車，就看到郵局前的公車候車亭坐著2名男子，其中一名平頭男還不斷盯著她看，雖然害怕，他仍想快點領完錢離開。

就在劉女領錢時，從玻璃門驚見平頭男站在門邊正看著她，驚慌地不知怎麼辦，只好邊打電話跟朋友大聲聊天，看是否會讓平頭男嚇走，沒想到她領完走出郵局時，2名男子立即一左一右向她靠近，當時劉女心裡想著「我真的很窮，超怕被搶」。

這時2名男子拿出證件表明是警察身份，懷疑劉女是詐騙車手要求盤檢。當時光源不足，劉女也看不清楚證件細節，更不確定證件真偽，僅從2人外型穿著認為2人才是詐騙集團「你的樣子這麼像8+9，你說你是警察，我很難相信」，另一名男子還回「妳說話小心點」。

最後在派出所制服員警到場後，才確認2男是新莊分局的便衣員警，在執行詐團領款熱點ATM守望勤務，要求員警守株待兔盤查可疑人；劉女即便知道是真警察，但仍被嚇哭，現場員警還訕笑表示他們就是這樣執勤，但她認為員警沒有同理心，事後貼網指責「執勤公務真的沒什麼了不起」。

新莊分局表示，民眾於操作ATM時持續使用手機通話，因考量時為深夜，遂出示證件上前盤查關心詢問，員警盤查時有依警察職權行使法規定出示證件表明身分，另於民眾質疑時，亦告知可撥打110求證，後續請制服員警到場，證實非假警察，過程尚無不法。

▼轄區派出所員警到場證實2便衣警察身份 。（圖／記者陳以昇翻攝）