郭台銘豪語「關渡平原變AI科技谷」　吳思瑤：不要芭樂票

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／吳思瑤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日參拜台北市北投區石牌福星宮，提出要將關渡平原打造成「AI科技谷」，朝全台灣人均GDP最高的目標發展。對此，在地立委吳思瑤批評，「關渡平原種稻米，沒種芭樂，不要來開芭樂票！」她說，關渡平原作為台北之肺難以取代，加上私有地徵收的財源有困難，且郭董是否不知北士科近在眼前？如果AI科技谷可行，何必捨近求遠，跑到關渡平原去搞？

吳思瑤表示，在地里長與鄉親都一致同意，郭台銘唯一說對的事，就是「台北市前市長柯文哲過去8年，什麼都沒有做」，不過這早是全民共識，也稱不上是郭董的睿智，除此之外，郭董對關渡平原的異想天開，大家姑且聽聽就好，跟他認真就輸了。

吳思瑤說，北投人見怪不怪，早已處變不驚，每次市長、總統選舉總有人大開支票，沒有一次例外，關渡平原一再被政治消費，北投鄉親永遠在期待落空，例如1992年前市長黃大洲，規劃大巨蛋在關渡平原；2008年時任市長馬英九參選總統時，規劃將關渡平原作為爭取舉辦花博的預定地，提出當選後要將總統府遷至關渡平原；而前立委丁守中幾度參選台北市長，說法也一變再變，曾經說規劃關渡平原作為台北的富良野，2018年再提出要在關渡平原引進環球影城。

吳思瑤回顧，2022年柯文哲的接班人、前副市長黃珊珊參選市長，對關渡平原的規劃是作為爭取「2038亞運的體育主題園區」，實在是應有盡有、目不暇給，但就是沒有一個成真，政客們口沫橫飛，北投人只覺得「麥擱來啦」。

吳思瑤說明，郭台銘應該先搞清楚，關渡平原開發主要是台北市政府的職掌，想讓北投變矽谷，得先過了自稱矽谷新創律師的市長蔣萬安這關；且提遠在天邊的AI科技谷，卻不知近在眼前的北士科？如果AI科技谷可行，何必捨近求遠，跑到關渡平原去搞？她很懷疑，科技界出身的郭台銘，難道不知有北士科？

此外，吳思瑤強調，開發關渡平原最主要的難題有二：一是作為台北之肺，關渡平原具有調節氣候、防洪保水的生態功能，難以取代；二是開發涉及私有地的徵收，光徵收經費至少就是新台幣500億元起跳，財源的籌措一直是市府面臨的最大困難，財大氣粗但也精打細算的郭董，到底有什麼高見妙方？郭董的政見天外飛來一筆，但想選總統，基本功還是要好好做，提政見可不能走馬看花，信口開河，見樹不見林、短視又取巧的選舉空炮彈，只會適得其反。