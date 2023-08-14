「販毒判死」宣告違憲　藍黨團批蔡政府「前院反毒、後院放人」

▲國民黨團憲法法庭的禮物！ 販毒輕判 反毒打假球！」記者會賴士葆 林思銘 李德維 曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

憲法法庭11日宣告「製造、運輸、販賣一級毒品者，處死刑或無期徒刑」違憲，要求2年內完成修法。國民黨團今（14）日召開記者會，痛批蔡政府高喊「黑金槍毒零容忍」，卻在憲法法庭做出為毒販減刑判決，到底是在反毒還是縱毒？蔡政府這就是「前院反毒，後院放人！」

總召曾銘宗表示，毒品危害防制條例第4條第1項前段規定，「販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑」，但憲法法庭卻表示此項不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則，相關機關應自本判決公告之日起2年內，依本判決意旨修正之。曾痛批，毒品危害國人深惡痛絕，憲法法庭竟然對毒販遭重判宣告違憲，吸毒者還能爽做外役監，蔡政府到底是反毒還是縱毒？

首席副書記長李德維表示，民進黨主席、總統參選人賴清德，才剛宣示反毒，總統蔡英文提名的大法官卻在為販毒減刑，「請問賴清德，你支持嗎？」立法院臨時會才通過《選罷法》相關條文，賴曾表示，「犯黑金槍毒者，終身禁選，不得參與村里長以上選舉」，現在憲法法庭要求立法院、行政院在2年內修法為毒販減刑，你要公開表示反對嗎？不支持嗎？

藍委賴士葆表示，回顧過往，只要是製造、運輸、販賣第一級毒品是唯一死刑，修法後改為無期徒刑或死刑，如今憲法法庭做出不符比例原則的判決，難道是和賴清德唱雙簧？賴指出，目前監獄受刑人所犯罪名中，大約有6成與毒品有關，而3級、4級毒品流入校園數字不斷攀高，社會輿論憂心，台灣是否將變成販毒、吸毒者的天堂？法務部應該出來大聲反對。

藍委林思銘表示，民進黨執政近8年的時間，台灣黑金氾濫、詐騙橫行，如今在憲法法庭判決下，台灣是否將重成為販毒天堂？林指出，國內因吸食一級毒品而關勒的次數，109年還不及500次，110年直接暴增到2573次，執政黨政府和大法官卻還要減刑？此外，111年吸食一級毒品的人口比例，更比110年多出了6.11%，查獲件數總計7660 件，較上年增加 1354 件，暴增到21.47%。

國民黨團最後嚴正呼籲，鑒於目前國內毒品滲入校園，危害社會更形嚴重，維持現行嚴刑重罰有其必要性，大法官的意見不符合當前社會期待，國民黨團不接受大法官意見，不宜修正，「即使法務部、行政院送到立法院修法版本，國民黨團強力反對！」