高虹安遭起訴朱立倫送暖喊加油　他嘆：極度失格！帶頭胳臂往外彎

▲高虹安依貪污治罪條例、偽造文書等罪遭起訴。（圖／翻攝自高虹安臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費案，台北地檢署2度傳喚高虹安說明，檢察官14日偵查終結，依貪污治罪條例、偽造文書等罪起訴，國民黨主席朱立倫則表示替她加油，相信法律一定還給她清白。對此，作家溫朗東就在臉書指出，這是極度失格的行為，朱立倫身為黨主席帶頭胳臂往外彎，怎麼約束藍營小雞？

針對高虹安遭起訴，朱立倫表示，當然是尊重司法，但是還是要強調毋枉毋縱，不要因為政治因素、不要因為黨派因素，而去特別針對某位縣市長，「我還是相信法律一定會還給高虹安清白」，大家共同努力，去幫高虹安加油。

對此，溫朗東認為，朱立倫給高虹安送暖「加油，相信司法會還她清白」是極度失格的行為，高虹安貪污直接衝擊到的是民眾黨總統參選人柯文哲跟鴻海創辦人郭台銘的總統選情，原本跟國民黨沒有直接關係，朱立倫此舉等於是把國民黨總統參選人侯友宜跟高虹安綁在一起。

溫朗東再提到，去年九合一大選新竹市長一役，國民黨還有派出林耕仁，朱立倫不幫林耕仁抱不平就算了，還幫高虹安背書，這種背骨的行為，應該被黨紀處分，「朱立倫身為主席都帶頭胳臂往外彎，之後怎麼約束藍營小雞？」他也諷刺，「侯友宜又被朱立倫絆了一跤，原本就已經落後了」。