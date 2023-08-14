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社會 社會焦點 保障人權

警員夫妻騙很大！投資虛擬幣攏系假　誆友360萬付房租繳卡費

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名潘姓警員和妻子對外謊稱妻舅楊男操盤虛擬幣很賺錢，2018年慫恿背負房貸壓力的美髮店老闆娘與1位朋友投資各180萬元，約定每月至少獲利2%，潘男夫妻卻涉把受害人的血汗錢用來付自家房租、卡費等雜支，事發後推稱僅幫忙代轉款項、盈虧與他們無關，台北地院審結拆穿夫妻倆騙局，刑案依詐欺取財罪各判刑1年半，民事部分再判2人須連帶賠償共272萬餘元，可上訴。

2位受害女子提告指稱，潘男宣稱楊姓妻舅開公司交易比特幣、乙太幣等虛擬貨幣賺很大、客戶都是富二代，鼓吹她們小額投資讓妻舅代操、每月基本獲利2%，2人心動，2018年3月間先投資各60萬元試手氣，隔月真的收到潘男匯款9200元與6000元，2人受騙再陸續加碼各120萬元，並聽信潘男謊言，簽「借據」給楊男當成「投資保本證明」。

2019年4月間，潘男夫妻慫恿2位受害人將投資本金轉往號稱每月獲利達3%的「蟲草幣」，2受害人因每月都領到分紅、不疑有他，照辦後卻於同年7月起就再也沒收到投資獲利，一再追問潘男夫妻都被推託，直到2021年2月2受害人堅持查帳，潘男夫妻拿不出受害人投資款用於購買任何虛擬幣的證明，才揭穿騙局。

潘男夫妻堅稱僅代收投資款，始終將責任推給妻舅楊男，並自稱也被楊男騙錢。美髮店黃姓老闆娘氣憤潘男是10多年老主顧，竟帶楊男來誆她投資虛擬幣，她因潘男緣故才上當，說好投資到期歸還本金，結果分紅泡湯還血本無歸，自身房貸壓力更加沉重，且攤開帳戶比對發現，她每月領到的獲利都從潘男帳戶匯款，其實就來自她投資的本金。

跟黃女一起受騙的何女指出，她到店裡理髮聊天得知有投資好康，一開始有收到分紅，期間本來要獲利了結，但被潘男話術蒙騙，出事後，潘男夫妻自稱也是受害人，拿一些所謂楊男的東西給她抵債，她堅持要看潘男夫妻戶頭了解有無餘款，這才發現潘男夫妻完全沒把錢代轉給楊男投資，而是支付房租、卡費與電話費之類雜七雜八的私人開銷。

法官指潘男夫妻帳戶從本案2位受害人開始匯款後的交易明細，諸多備註紀錄毫無任何購買虛擬幣的相關字眼，潘男用受害人的本金匯款給被害人製造分紅假象，且鼓吹2受害人轉換投資標的時，潘男夫妻已知妻舅楊男涉犯吸金等罪嫌跑路，卻不說實話繼續耍詐，到案一再推諉卸責，犯後態度不佳，依詐欺取財罪判夫妻倆各1年6月徒刑，沒收犯罪所得共360萬元，可上訴。

潘男夫妻在刑案宣稱願還錢爭取緩刑，最後因受害人看穿夫妻倆毫無誠意而破局，2受害人並提起附帶民事訴訟索討本金，潘男夫妻堅稱沒挪用受害人投資款，否則怎會協助受害人簽「借據」保本留證據，民事庭法官認定夫妻倆製造獲利假象，扣除2受害人已領回的款項，判潘男夫妻應連帶賠償共272萬9000元，可上訴。

潘男另被1位警員同事指控以相同手段騙走30萬元，涉犯詐欺取財與吸金罪嫌，檢方另案偵辦中，潘妻因參與弟弟楊男公司利用代操虛擬貨幣吸金犯行被起訴，正由桃園地院審理。

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