保儲蓄險遭女業務坑2千萬　藝人仔仔嬌妻出庭：相信司法還公道

記者黃哲民／台北報導

藝人「仔仔」周渝民嬌妻喻虹淵遭保險業務員馮瑤華騙走逾2000萬元保費，直到2021年被保險公司催繳才知上當，台北地院今開庭最後辯論，喻虹淵由朋友陪同首度出庭作證對質，並透過律師指責馮女一再說謊，檢方指馮女犯後態度不佳、建請從重量刑，但馮女堅稱未收到最後1期保費684萬餘元。法官諭知今年9月6日宣判。

▲藝人「仔仔」周渝民妻子喻虹淵婚後息影，不料遭無良保險業務員坑騙逾2千萬元保費，今到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

馮瑤華開完庭一溜煙快閃，周渝民今沒陪妻子出庭，喻虹淵原本婉拒受訪，自謙「狀況不太好」，但被問到開庭過程是否順利時，她表示：「我不知道耶！不過我相信司法會還給我們公道，謝謝！」至今是否沒收到馮女任何賠償，她說：「對！」會不會覺得馮女犯後態度非常糟糕，喻虹淵點頭不語，並搖頭表示雙方不是認識很久的朋友。

北院今傳訊喻虹淵與擔任保險經紀人的蘇姓男子作證，喻虹淵證稱聽信馮瑤華預繳保費可享折扣優惠，將第4期到第6期每期684萬餘元保費，交給馮女代繳給保險公司，卻接到保險公司催繳通知，她還傳訊息問馮女「我最後1期給妳的現金，到底到哪裡了？」

▲保險業務員馮瑤華涉詐走藝人周渝民夫妻逾2千萬元保費，先前到北院拉著辯護律師袖子閃躲記者採訪。（資料照／記者黃哲民攝）

蘇男證稱，當年和馮瑤華合作拉保險，約定馮女專責處理喻虹淵的保單，馮女不讓他跟喻虹淵接觸，期間保險公司通知他催繳喻虹淵的第4期保費，他催促馮女將近1年，馮女始終聲稱客戶搬新家裝潢要用錢而拖延，但馮女每次說好什麼時間會繳、說人已經到銀行要匯款，卻總是沒做到，最後是喻虹淵告訴他早已把錢交給馮女付清保費，為何還被催繳。

蘇男證稱，他不記得馮瑤華有無承認收到最後1期保費，但「有2期沒繳是肯定的」，馮女還自稱非常痛苦、要他別多問。蘇男強調，保險公司不可能提供喻虹淵預繳保費可折扣退還2、300萬元這種優惠，甚至保險業務員也不能經手客戶的保費，應由客戶存入銀行帳戶直接扣款。

馮瑤華側身低頭不敢看喻虹淵，但她質問蘇男「我有沒有跟你說只收2期」、「我是不是跟你說我很痛苦，怎麼還這1千多萬元」，她當初還要蘇男不必擔心被追究，「我會自己負責」。馮女藉此主張，若她A走3期保費，應該是2000多萬元，從蘇男證稱的金額，可見她「就是沒有收到第6期保費！」

檢方質問馮瑤華拿不出催繳喻虹淵最後1期保費的任何證據，至今沒賠償和解、犯後態度不佳，建請法官從重量刑。喻虹淵委任律師指出，馮女以不實的繳費匯款單矇騙喻虹淵，至今仍一再說謊，還造成喻虹淵與保險公司為了保單效力持續爭執，請求依法判決。

▲保險業務員馮瑤華（左）涉詐騙藝人「仔仔」周渝民（右）夫妻逾2千萬元保費。（資料照／記者劉昌松翻攝、記者湯興漢攝）

馮瑤華不停低頭大聲哈氣、嘆息，頻以嬌嗲口吻表示委屈無奈，還用塗著鮮紅指甲油的10指慢吞吞翻閱卷證，自稱身體不舒服、辯護律師沒來陪她出庭，不知怎麼答辯，法官不經意喊她「姚小姐」時，狀似精神委靡的馮女立刻糾正「我姓馮」，更強調「我沒有不努力，我很努力工作！每天10幾個小時，一周7天都沒休息，我沒有不面對！」

法官聽馮瑤華嬌喊「不知道要怎樣和解！」，直接要她「就還錢啊！確定的金額至少也是1200萬元」，自稱現在打工賣保養品、每月有5萬元到10萬元收入的馮女推稱，都是聽從律師建議要等金額確定才有協商空間，她現在沒錢，會要求3個已在工作的小孩幫忙。法官諭知辯論終結，定於今年9月6日上午9點29分宣判。

本案源於現年56歲的馮瑤華，2018年遊說喻虹淵（已改名喻卉菲）購買遠雄人壽6年期儲蓄型保險，保費總額4500萬元，分6期每期繳納684萬餘元，喻虹淵以個人帳戶自動扣繳第1期後，馮女向喻虹淵謊稱轉帳繳納保費金額過高，可能會被查稅或被懷疑涉嫌洗錢，建議喻女改用現金支付，可交給她直接繳給保險公司

喻虹淵相信馮瑤華的專業，從第2期保費開始把現金交給馮女代繳，又聽信馮女謊言，預繳第4期到第6期保費以便享有折扣優惠，沒料到馮女當時因為個人財務吃緊、急需現金周轉，設局把她當成ATM應急，直到2021年因保險公司不斷催繳，喻虹淵追查才知被坑走3期共2000多萬元保費。檢方起訴馮女涉犯詐欺取財等罪嫌，主張犯罪金額應以喻虹淵受騙預付的5期保費供3447萬餘元為準。