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社會 社會焦點 保障人權

龍海集團吸金220億！台南受害人陳情　害姊妺淘被騙...他當眾下跪

▲受龍海集團吸金詐財的被台南部分被害人，集體向台南市議員王家貞陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲受龍海集團吸金詐財的被台南部分被害人，集體向台南市議員王家貞陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞接獲台南市新住民協會邱素禎理事長陳情，指稱龍海集團以其遍布全台的各種事業為誘餌，會員存款可等值消費，並可獲取高於銀行的利息為誘因大量吸金，全台有近2萬人受害，光是台南就有數百人受害。王家貞除提供協助外，也提醒市民，想賺錢想投資務必要慎重再慎重，不合常理的利益要特別小心！

▲受龍海集團吸金詐財的被台南部分被害人，集體向台南市議員王家貞陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞議員指出，台南市遭到詐騙的對象多為嫁入台灣的陸配，其詐財手段與許多吸金詐財案例如出一轍，先贏得陸配信賴，使其成為吸金幹部，再利用話術結交陸配朋友圈，鼓勵存款入其龍海事業體成為會員，僅台南一分部的受害者即達數百人！到她服務處的當事人之一，存款受騙最高金額達1300萬元！

1日下午，在邱素禎理事長帶領之下，數十位受害人滿滿聚集在王家貞議員服務處陳述心聲，其中，招攬許多姊妹淘入會、已成為龍海幹部的陳姓副處長，更當場下跪，哭求受害人原諒。

王家貞跟受害人苦口婆心喊話，請陸配姊妹們哭完恨完後，更要理性思考如何面對問題並解決問題，再自責或罵上線罵惡人，不如思考如何能討回被詐騙的金錢，王家貞議員更請來市警一分局偵查隊邱聰憲副隊長，就法律層面跟受害人說明。

▲受龍海集團吸金詐財的被台南部分被害人，集體向台南市議員王家貞陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邱副隊長提醒，此時此刻走法律途徑才是最有可能討回錢財的方式，需要專業律師協助走司法途徑，而對方詐了幾百億台幣，自然早已準備面對追討，有的是鈔票請大牌律師跟受害人對峙！邱副隊長用一句話驚醒現場滿滿的受害者：法律是保護懂法律的人的！應該大家集體找律師訴訟，竭盡所能搜集各種來往憑證各種資料証據，越多越有利法庭判斷。且要打團體戰可節省時間，並強化法院對此重大詐騙案的審理印象。

▲受龍海集團吸金詐財的被台南部分被害人，集體向台南市議員王家貞陳情。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近兩小時的陳情會議在王家貞再三呼籲受害人先放下情感面的痛，以理性如何解決問題才是該走的路做為結束！王家貞也請鄉親市民想賺錢想投資務必要慎重再慎重，不合常理的利益請特別小心！

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