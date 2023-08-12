　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國央企「中融信託」暴雷規模至少1.5兆　停止兌付前夕還在吸金

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲中國央企「中融國際信託」驚傳暴雷，至少約新台幣1.54兆元的信託產品暫停兌付。（圖／CFP）

文／中央社

中國央企中融國際信託驚傳暴雷，投資者8日起陸續收到產品停止兌付的通知，涉及至少人民幣3500億元（約新台幣1.54兆元）。據報導，中融信託停止兌付前夕還在拚命吸金，暴雷後迄今不聞不問。

鳳凰網報導指出，中融信託的投資者8日起陸續收到自己理財經理的通知：「產品停止兌付了！」

短短兩天內，投資者自發組織多個維權群組，每個群內都彌漫著恐慌和焦慮，很多人甚至沒有搞清楚到底是怎麼回事。因為截止目前，中融信託沒有發布任何官方消息，只讓旗下的理財經理單獨通知客戶。

報導指出，中融信託的多個聯繫電話，或無人接聽或接通後被掛斷，然後忙線；向該公司官方電子信箱發送求證函，也未獲回覆。

中國上市公司咸亨國際4日公告，購買的中融信託產品部分逾期兌付後，暴雷浮上檯面。3天後的深夜，有消息靈通者透露，中融信託在北京開會了，「資金池出現了問題」。

據報導，中融信託迄今不回應引發一線理財經理們極大的不滿。因為他們正承受著來自客戶的巨大壓力和洶湧而來的責難。

網傳截圖顯示，有人在內部群組質問領導：「公司有沒有緊急事件，包括特殊客戶溝通接待預案？例如，一些年紀大的（客戶）身家性命都在裡面，現在要求我們一線口頭溝通，（客戶）萬一接受不了離世了，客戶家人找我，是公司來處理還是個人來背負？遇到接受不了的，公司如何保障我們個人人身安全？」

更讓某些一線員工憤慨的是，在通知全面停兌前一天，中融信託還在下軍令狀要求理財經理募集資金，而且承諾公司能渡過難關。

「公司領導沒有一人出面，不出任何公告，理財經理成為一顆棄子，獨立面對客戶。」一名員工難掩自己的憤怒和失望。

報導引述一名來自浙江的中融信託理財經理質問：「見過這麼沒擔當的金融機構嗎？」他號召所有客戶和理財經理團結起來，共同爭取自己的權益。

據了解，很多中融信託的理財經理投資自家的產品，有人踩雷金額高達900萬元，已經在考慮賣房子。

截至目前，中融信託的暴雷金額眾說紛紜，因為沒有官方消息，外傳1000億到6000多億元不等。

陸媒財聯社報導引述一名中融財富前員工稱，目前暫停兌付的產品規模在3500億元上下，但不包含中融信託自營管道產品，因為後者無法統計。

據鳳凰網報導，中融信託年報顯示，截至2022年未，其管理的信託資產規模為6293.49億元。一名參加與中融信託會談的投資者提供的會議紀要顯示，中融信託有1000億元資金池信託，是重災區。

報導指出，中融信託暴雷主因是投資房地產失利，而且其投資策略跟中國官方的房市調控政策完全背道而馳。

中國當局2016年喊出「去槓桿」，隔年開始調控打房，中融信託的房地產資產金額卻從2017年開始，連續4年大幅飆升。

澎湃新聞指出，在「房住不炒」的大基調下，房地產行業直接從銀行貸款受限，但「中植系」旗下的中融信託等公司卻成為新的資金通道。

數據顯示，中融信託房地產業務占比持續增長，2017年至2020年，信託資產投向房地產的占比分別為6.61%、10.99%、17.65%、18%。

而且中融信託合作的「朋友圈」都是其後相繼暴雷的華夏幸福、融創、恒大集團、佳兆業、陽光城、藍光集團、泰禾集團等數十家企業。

報導形容，當前，房地產信託違約後遺症蔓延，也讓本就陷入泥沼的「中植系」雪上加霜。

ET快訊
快訊／大武崙沙灘「1天3溺斃」水域緊急關閉！市長說話了
鬼門開倒數！13禁忌曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國央企「中融信託」暴雷規模至少1.5兆　停止兌付前夕還在吸金

後宮妃嬪大便超值錢！清朝太監收集高價賣出...養分比較高

陸男跟團3小時「狂放80個屁」　全車崩潰求開窗：機關槍啊！

星紀魅族終止「自研晶片」　部門成立不到半年就裁撤

女網紅拒網戀慘遭虐殺「屍體被玷污」　30歲男被判死恐怖行徑曝

陸官媒：CPI回落影響不宜誇大　「長期通縮」的基礎不存在

陸CPI降0.3%陷入通縮？　外媒：律師被要求注意「描述經濟」措辭

香港考慮開始補貼重點企業　計劃從科技園先展開

過度矯正？男近視300度　雷射手術後竟變「遠視200度」

對岸緊盯賴清德「過境美國」言行　陸學者：如大踩紅線必有反擊

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

阮經天開756萬BMW「連切2車道」撞混凝土車...保桿秒掉　畫面曝光

阮經天出車禍！「連切2車道」撞水泥車　現場照曝光「BMW車頭保險桿脫落」

不敢相信！田馥甄「甜牽男友」合唱　讚許光漢「好看又好聽」喜收：妳也是！

夏威夷野火至少67死、千人失蹤　州長：當地史上最慘天災

中國央企「中融信託」暴雷規模至少1.5兆　停止兌付前夕還在吸金

後宮妃嬪大便超值錢！清朝太監收集高價賣出...養分比較高

陸男跟團3小時「狂放80個屁」　全車崩潰求開窗：機關槍啊！

星紀魅族終止「自研晶片」　部門成立不到半年就裁撤

女網紅拒網戀慘遭虐殺「屍體被玷污」　30歲男被判死恐怖行徑曝

陸官媒：CPI回落影響不宜誇大　「長期通縮」的基礎不存在

陸CPI降0.3%陷入通縮？　外媒：律師被要求注意「描述經濟」措辭

香港考慮開始補貼重點企業　計劃從科技園先展開

過度矯正？男近視300度　雷射手術後竟變「遠視200度」

對岸緊盯賴清德「過境美國」言行　陸學者：如大踩紅線必有反擊

日本人「吃很多澱粉」卻很少胖子　鄉民：台灣人連巷口都騎機車

「台灣漫畫雜貨屋」大阪開張！拓展國際市場　還有限時台漫打卡牆

15歲少年凌晨偷騎機車「撞路燈慘死」！父母接噩耗醫院大哭

鬼門要開了！4生肖恐遇血光　專家警告：一動作侵犯到好兄弟

驚！彰化139線連4起車禍　他「死亡彎道」壓車自摔命危

帶小孩溜滑梯赫見「18禁」　家長傻眼騙孩：有蟑螂太可怕了

發糖10年將完結！戀愛神作《擅長捉弄人的高木同學》10月最終回

黃國昌質疑與郭哲敏關係好、助購地　鄭文燦反擊：惡意羅織罪名

彰化139線「死亡彎道」1天4車禍！26歲男飆速自摔　命危搶救中

高雄知名冰店晚間遭砸！惡煞賣力「砸到自己手骨折」　2人落網

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

大陸熱門新聞

11大媽堅持水上跳廣場舞較美！10秒後全被沖走7死

女網紅拒網戀遭虐殺「屍體被玷污」

老農挖到鏽劍　磨成菜刀才知是清朝古劍

中國央企「中融信託」暴雷規模至少1.5兆

個資被盜他背債5萬！支付寶要求解綁要辦45張證明

碧桂園女董楊惠妍道歉！曾是「女首富」

3小時「狂放80個屁」　全車崩潰：機關槍啊

妃嬪大便超值錢！太監收集高價賣出

頻催生也沒用　中國成生育率最低國之一

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

男近視300度　術後竟變「遠視200度」

陸恐陷入通縮　要求律師注意措辭

「男扮女」參賽？陸選手長髮近照曝光

住不到5坪！港建築師曝設計　衣帽間放百件衣

更多熱門

相關新聞

台版柬埔寨狠奪命詐4億　首惡「藍道」驚鬧雙胞

台版柬埔寨狠奪命詐4億　首惡「藍道」驚鬧雙胞

狠奪4命「台版柬埔寨案」震驚全台，經檢警鍥而不捨數月偵辦，先後逮捕綽號「S姐」傅榆藺、主嫌「藍道」杜承哲等人，檢方依法起訴由法院審理中。今（10日）有媒體指出，杜嫌其實只是「假藍道」，是幕後藏鏡人對外的分身，而「真藍道」9日回台遭逮捕。對此，承辦檢警也做出回應。

龍海集團吸金220億　台南受害人陳情

龍海集團吸金220億　台南受害人陳情

夫妻逃21年抓到1天就放人　檢提抗告

夫妻逃21年抓到1天就放人　檢提抗告

即／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年法院又放了

即／夫妻「吸金39億」逃亡泰國21年法院又放了

「台灣巴菲特」操控獄友騙4千萬

「台灣巴菲特」操控獄友騙4千萬

關鍵字：

中融信託中國央企吸金

讀者迴響

熱門新聞

健身教練直播槍決前妻　萬人目擊全過程

韓籍人妻信義區樓梯間「激戰台灣尪」！

郭主義淚曝愛女輕生　他親手抱下遺體

300萬人領紅包！勞動部8月發錢最高領4萬

祖雄入境烏克蘭遭遣返！佳娜跟著回不去

她卯死「花旗房貸不用繳了」全場笑點頭...給答案

基隆大武崙沙灘1天3溺水死亡

倒數4天鬼門開！13旅遊禁忌曝光

直擊／田馥甄「甜蜜緊牽前男友」！　竟是超大咖男神全場炸了

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

大武崙沙灘「1天3溺斃」　市府關閉水域

阮經天切2車道撞混凝土車　碰撞畫面曝

慎入！夏威夷煉獄民眾逃生被迫棄屍

這台味小吃害血糖狂飆！醫：很多老人愛吃

宜蘭哈士奇肇事被抓去做筆錄！飼主媽怒了

更多

最夯影音

更多
S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」

S.H.E合體了！Selina挺8月孕肚哭了　Hebe口袋放衛生紙「姐妹值得託付」
母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

母子坐特斯拉開傘怕曬黑　尪無奈：下雨才要撐吧！

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

阮經天開700萬豪車連切2道　撞混凝土車保桿掉落畫面曝

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

彰化25棵路樹遭斷頭！　竟是隔壁里長帶電鋸砍

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

李孝利警告Rain「上台不准脫」XD　搶毛巾幫泰民擦汗..他：請關心一下我！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面