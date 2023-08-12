中國央企「中融信託」暴雷規模至少1.5兆　停止兌付前夕還在吸金

▲中國央企「中融國際信託」驚傳暴雷，至少約新台幣1.54兆元的信託產品暫停兌付。（圖／CFP）



文／中央社

中國央企中融國際信託驚傳暴雷，投資者8日起陸續收到產品停止兌付的通知，涉及至少人民幣3500億元（約新台幣1.54兆元）。據報導，中融信託停止兌付前夕還在拚命吸金，暴雷後迄今不聞不問。

鳳凰網報導指出，中融信託的投資者8日起陸續收到自己理財經理的通知：「產品停止兌付了！」

短短兩天內，投資者自發組織多個維權群組，每個群內都彌漫著恐慌和焦慮，很多人甚至沒有搞清楚到底是怎麼回事。因為截止目前，中融信託沒有發布任何官方消息，只讓旗下的理財經理單獨通知客戶。

報導指出，中融信託的多個聯繫電話，或無人接聽或接通後被掛斷，然後忙線；向該公司官方電子信箱發送求證函，也未獲回覆。

中國上市公司咸亨國際4日公告，購買的中融信託產品部分逾期兌付後，暴雷浮上檯面。3天後的深夜，有消息靈通者透露，中融信託在北京開會了，「資金池出現了問題」。

據報導，中融信託迄今不回應引發一線理財經理們極大的不滿。因為他們正承受著來自客戶的巨大壓力和洶湧而來的責難。

網傳截圖顯示，有人在內部群組質問領導：「公司有沒有緊急事件，包括特殊客戶溝通接待預案？例如，一些年紀大的（客戶）身家性命都在裡面，現在要求我們一線口頭溝通，（客戶）萬一接受不了離世了，客戶家人找我，是公司來處理還是個人來背負？遇到接受不了的，公司如何保障我們個人人身安全？」

更讓某些一線員工憤慨的是，在通知全面停兌前一天，中融信託還在下軍令狀要求理財經理募集資金，而且承諾公司能渡過難關。

「公司領導沒有一人出面，不出任何公告，理財經理成為一顆棄子，獨立面對客戶。」一名員工難掩自己的憤怒和失望。

報導引述一名來自浙江的中融信託理財經理質問：「見過這麼沒擔當的金融機構嗎？」他號召所有客戶和理財經理團結起來，共同爭取自己的權益。

據了解，很多中融信託的理財經理投資自家的產品，有人踩雷金額高達900萬元，已經在考慮賣房子。

截至目前，中融信託的暴雷金額眾說紛紜，因為沒有官方消息，外傳1000億到6000多億元不等。

陸媒財聯社報導引述一名中融財富前員工稱，目前暫停兌付的產品規模在3500億元上下，但不包含中融信託自營管道產品，因為後者無法統計。

據鳳凰網報導，中融信託年報顯示，截至2022年未，其管理的信託資產規模為6293.49億元。一名參加與中融信託會談的投資者提供的會議紀要顯示，中融信託有1000億元資金池信託，是重災區。

報導指出，中融信託暴雷主因是投資房地產失利，而且其投資策略跟中國官方的房市調控政策完全背道而馳。

中國當局2016年喊出「去槓桿」，隔年開始調控打房，中融信託的房地產資產金額卻從2017年開始，連續4年大幅飆升。

澎湃新聞指出，在「房住不炒」的大基調下，房地產行業直接從銀行貸款受限，但「中植系」旗下的中融信託等公司卻成為新的資金通道。

數據顯示，中融信託房地產業務占比持續增長，2017年至2020年，信託資產投向房地產的占比分別為6.61%、10.99%、17.65%、18%。

而且中融信託合作的「朋友圈」都是其後相繼暴雷的華夏幸福、融創、恒大集團、佳兆業、陽光城、藍光集團、泰禾集團等數十家企業。

報導形容，當前，房地產信託違約後遺症蔓延，也讓本就陷入泥沼的「中植系」雪上加霜。