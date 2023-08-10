台版柬埔寨奪3命詐4億！　首惡「藍道」傳只是分身...檢警回應了　

▲「台版柬埔寨」首腦綽號「藍道」杜承哲落網羈押至今。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧、張君豪、陳以昇／台北報導

狠奪4命「台版柬埔寨案」震驚全台，經檢警鍥而不捨數月偵辦，先後逮捕綽號「S姐」傅榆藺、主嫌「藍道」杜承哲等人，檢方依法起訴由法院審理中。今（10日）有媒體指出，杜嫌其實只是「假藍道」，是幕後藏鏡人對外的分身，而「真藍道」9日回台遭逮捕。對此，承辦檢警也做出回應。

相關承辦檢警指出，9日並無指揮任何單位逮捕入境的詐團成員，且依相關證據認定28歲杜承哲涉有詐欺等罪，依法起訴且法院審理中；同時也否認「假藍道」說法，強調並無分身，「台版柬埔寨」案，杜承哲已是層級最頂。

去年11月因淡水偵辦一起失蹤人口案，經新北市刑大抽絲剝繭追查，搗破位於淡水、青埔據點，共計救出58名被害者，「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人被依私刑拘禁致死等罪起訴，求處重刑；所幸士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱全力偵辦，今年4月把首惡藏鏡人「藍道」杜承哲逮捕，徹底瓦解窮凶極惡犯罪集團。

今年6月，檢方認2022年9月至同年11月28歲首腦「藍道」杜承哲，從「西莉亞」洪俊杰、「強尼」王昱傑以求職騙307被害人，當中61人遭拘禁釀3人死亡，另有246人誤信「投資詐騙」，詐得3億9667萬7969元。

警方瓦解淡水、桃園據點後，杜於今年2月又另起爐灶，以同樣經營模式，由洪俊杰招募「吐司超人」林晏齊，承租房子設立「水房」，杜仍隱身幕後，負責居中牽線境外詐欺機房（俗稱盤口或商戶）及負責第二、三層帳戶轉帳的團隊與監督洪俊杰的工作，洪負責水房實際經營，與詐欺機房及後端聯繫，並進行對帳及回帳工作，由王昱傑、林晏齊負責帳戶檢驗帳戶（俗稱驗車）及將第一層帳戶（俗稱一車）內的金額轉匯到第二層帳戶（二車）。

重新爐灶後，又有32人被詐2353萬9316元，手法則是，王與林將第一層帳戶的錢，轉匯到第二層帳戶內，並由後端詐欺集團處理第二層帳戶，購買虛擬貨幣，最後由洪從後端詐欺集團取回虛擬貨幣，扣除水房總額18%報酬後，再將款項打到境外機房指定虛擬貨幣內，將收水總額6.5%打到後端詐欺集團，以此製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得，洪每月可得15萬元、王每月8萬、林每月2萬5000元，杜再將收水總和的11.5%扣除給洪、王傑、林薪水報酬。

▲台版柬埔寨奪囚61人狠奪3命，震驚全台。（資料圖／《東森新媒體ETtoday》翻攝）

期間，杜男等人為減少人頭帳戶提供者侵吞贓款或辦理掛失的風險，竟在台中成立「控房」，由陳、 周、柯、洪等人將陳男拘禁，並以手銬、腳銬、以毛巾塞嘴巴後捆上膠帶等方式控制，直到被警方破獲。（全案台中地檢署偵辦中）

不僅如此，杜為黑吃黑取信於境外詐欺機房，竟叫寧夏所所長葉育忻偽造法院的「交保單」，導致境外房誤信款項遭扣。

檢方認杜等人正值青壯，為貪圖一己之私，主持、操縱、指揮、參與詐欺集團犯罪組織犯行，以精細分工與境外詐欺機房成員聯手，共同對不特定民眾實施詐欺，騙取其款項，更把囚禁人頭戶釀3死，建請法院審酌杜、洪、王3人毫無悔意，量處最重之刑，以昭炯戒；至於林晏齊建請法院就他涉案期間、參與次數等量處適當刑度。