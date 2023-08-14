快訊／高虹安涉貪污遭起訴　民進黨批柯文哲神隱

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安任立委期間接連被告發涉嫌詐領助理費、資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署今（14日）偵結，助理費案依違反《貪污治罪條例》之利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，將高虹安及其助理共5人起訴。對此，民進黨發言人張志豪表示，民進黨尊重司法，期待檢方勿枉勿縱、公正辦案。

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者陳凱力翻攝）

張志豪表示，民眾黨籍的高虹安涉貪遭起訴，正凸顯高虹安言行不一且不誠實的真面目，擔任立委期間公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用的違法不當行為，創下責任政治的最壞示範，連檢方都認為高虹安犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，為此民進黨呼籲高虹安及黨主席柯文哲兩人應該出面說明，尤其柯文哲不要又刻意神隱迴避。

張志豪表示，今天的起訴只是司法戳破高虹安「公積金」的欺騙說法。他說，高虹安去年面對外界質疑一再迴避卸責並指控民進黨抹黑造謠，去年11月14日開記者會指控，「綠營造謠一條龍產業鏈，已經發展到十分恐怖的程度」，將今天的起訴對照高虹安去年的說法，實在諷刺。

張志豪還說，另再將柯文哲上周面對各界質疑神隱4天未露面竟然出面反擊說，「仇女爭議就是典型政治攻擊一條龍，側翼、名嘴、網軍帶風向」，對照兩人說法竟然如出一轍，就是面對重大爭議只會推說是民進黨攻擊一條龍，難怪網友都說高虹安是柯文哲的愛將。