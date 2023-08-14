　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／高虹安涉貪污遭起訴　民進黨批柯文哲神隱

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安任立委期間接連被告發涉嫌詐領助理費、資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署今（14日）偵結，助理費案依違反《貪污治罪條例》之利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，將高虹安及其助理共5人起訴。對此，民進黨發言人張志豪表示，民進黨尊重司法，期待檢方勿枉勿縱、公正辦案。

▲▼ 民進黨新竹市議會黨團今（10）日赴新竹地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者陳凱力翻攝）

張志豪表示，民眾黨籍的高虹安涉貪遭起訴，正凸顯高虹安言行不一且不誠實的真面目，擔任立委期間公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用的違法不當行為，創下責任政治的最壞示範，連檢方都認為高虹安犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，為此民進黨呼籲高虹安及黨主席柯文哲兩人應該出面說明，尤其柯文哲不要又刻意神隱迴避。

張志豪表示，今天的起訴只是司法戳破高虹安「公積金」的欺騙說法。他說，高虹安去年面對外界質疑一再迴避卸責並指控民進黨抹黑造謠，去年11月14日開記者會指控，「綠營造謠一條龍產業鏈，已經發展到十分恐怖的程度」，將今天的起訴對照高虹安去年的說法，實在諷刺。

張志豪還說，另再將柯文哲上周面對各界質疑神隱4天未露面竟然出面反擊說，「仇女爭議就是典型政治攻擊一條龍，側翼、名嘴、網軍帶風向」，對照兩人說法竟然如出一轍，就是面對重大爭議只會推說是民進黨攻擊一條龍，難怪網友都說高虹安是柯文哲的愛將。

ET快訊
快訊／高虹安怒了！　「才移送林智堅案」就出事
明鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」：容易發生意外
郭書瑤哽咽道歉！　隔13年跳《Honey》認了：對舞台已經很
「最美禮生」夜市肩帶滑落！露一片雪白…急伸手遮胸
LIVE／高虹安詐46萬明細曝光！轟北檢最大笑話　直擊搶救大
才遭台粉轟敷衍…三上悠亞「引退活動慘滯銷」
快訊／五互集團女總裁現身道歉　受害人暴動
DJ SODA遭多人集體摸胸！　她崩潰發抖
天氣三階段變化！雨區增「大雨轟炸半個台灣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

欣興砸40億投資國內首座大型定置式氫能燃料電池　今正式啟用

又槓黃國昌！鄭文燦：為防炒作　我要求桃捷附近維持特定農業區

跳電害5千雞死一片！　國民黨批台電：有錢買綠電竟沒錢賠蛋農

高虹安貪汙遭起訴！郭台銘聲援力挺：相信市長清廉

鄭文燦認「當壞人」　曝曾致電許淑華：災區可能很嚴重

教育基金被拿去還債？黃珊珊還原真相　喊話不應為選舉扭曲是非

國民黨諷賴品妤「雲豹小公主」　爆賴父新潮流綠電利益共生體

館長批台電虧損因綠電　鄭文燦駁抹黑：國際燃油煤炭漲2至3倍

高虹安涉詐領助理費遭起訴　民進黨團：尊重偵查結果

同在彰化跑行程「約郭台銘聊聊」？　朱立倫冷回：今天活動很滿

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

輪船漏油！海龜滿身汙漬　暖心泰國人幫清理、擦殼

欣興砸40億投資國內首座大型定置式氫能燃料電池　今正式啟用

又槓黃國昌！鄭文燦：為防炒作　我要求桃捷附近維持特定農業區

跳電害5千雞死一片！　國民黨批台電：有錢買綠電竟沒錢賠蛋農

高虹安貪汙遭起訴！郭台銘聲援力挺：相信市長清廉

鄭文燦認「當壞人」　曝曾致電許淑華：災區可能很嚴重

教育基金被拿去還債？黃珊珊還原真相　喊話不應為選舉扭曲是非

國民黨諷賴品妤「雲豹小公主」　爆賴父新潮流綠電利益共生體

館長批台電虧損因綠電　鄭文燦駁抹黑：國際燃油煤炭漲2至3倍

高虹安涉詐領助理費遭起訴　民進黨團：尊重偵查結果

同在彰化跑行程「約郭台銘聊聊」？　朱立倫冷回：今天活動很滿

盧廣仲「沒戴眼鏡真實模樣曝光」！　驚喜現身關穎孫芸芸貴婦趴

士林百年古蹟「慈諴宮」遭破壞！西班牙男拿松香水狂擦：廟門太髒

速食控快衝！　秀韓式炸雞照爽吃「8折炸雞餐」剩5天

aespa後又有死亡威脅！　點名SEVENTEEN老闆行刺：你最好出現

詐助理費遭起訴！高虹安質疑時間太巧：2周前才移送林智堅棒球場案

路人大叫「不跳看不起妳」…20歲妹疑受刺激墜樓亡！家屬報警追究

農曆7月會避免「住飯店」？全場秒曝1事比鬼恐怖：更崩潰

夜店慶祝生日突然在地上昏倒　女「被拖進小房間」幾小時後死亡

彰化人歡呼！第一家百貨今動工　中友：預計招230品牌進駐

住旅店「一早6:30被破門」　情侶驚醒嚇壞！網怕爆：細思極恐

政治熱門新聞

快訊／高虹安涉詐領助理費遭起訴　民眾黨：盼司法還原真相

柯文哲被爆見林水樹　他批以黑養白

高虹安的博士學位恐全被撤銷？　翁達瑞揭3本論文被「永久」下架

幕後／國民黨內參民調曝　賴清德33％、柯文哲32％、侯友宜24％

影／賴清德赴紐約僑宴　台陸僑互槓

快訊／涉詐領助理費被起訴！　高虹安11：30記者會

黃捷「專挑年輕女性欺負」　館長回應

賴清德不能到華府　葛來儀指2外部因素

過境紐約見僑胞　賴清德喊台灣安全世界就安全

他揭雲豹集團贈政治獻金共通點　「偏重民進黨、主要捐新系」

賴清德過境台美緊密協調　學者：展現長期互信

林右昌槓許淑華　「8／4鄭文燦致電還在跑攤」

郭台銘氣勢減弱？　藍議員點原因：繼續跟他玩下去肯定家破人亡

永齡基金會每月10萬給網路公司　供高虹安從事立委職務

更多熱門

相關新聞

遭提告背信、詐欺取財！　高虹安不起訴理由曝光

遭提告背信、詐欺取財！　高虹安不起訴理由曝光

新竹市長高虹安先前遭資策會指控，在任職期間跑到美國念書拿學位，並將任職期間參與的研究成果，拿去登記到民間公司名下，決定提告背信罪，台北地檢署14日偵結，給予不起訴處分。

永齡基金會每月10萬給網路公司　供高虹安從事立委職務

永齡基金會每月10萬給網路公司　供高虹安從事立委職務

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

高虹安慘了　一審有罪就不能當市長

高虹安起訴全文！私吞46萬助理費「洗頭買雙眼皮貼」

高虹安起訴全文！私吞46萬助理費「洗頭買雙眼皮貼」

快訊／涉詐領助理費被起訴！　高虹安11：30記者會

快訊／涉詐領助理費被起訴！　高虹安11：30記者會

關鍵字：

民進黨民眾黨高虹安柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

睡覺「常把手舉過頭」恐是2種病

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

存300萬月領2萬股息　不敗教主：00929複利效果很恐怖

租屋被改成炮房！房東「蒐證」嚇傻

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面