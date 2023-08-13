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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批蔡政府「做假帳」把特別預算常態化　柯文哲拍片號召「全民打詐」

記者袁茵／台北報導

民進黨日前召開記者會，批評民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長時為了還債，挪用教育基金、捷運重置基金；而柯文哲12日晚間透過影片澄清，也批評總統蔡英文將特別預算常態化，如今十多項特別預算總金額已經超過2兆4000億元，若收入小於支出時，就將支出的部分用特別預算達到收支平衡的假象，是「做假帳」。

柯文哲12日晚間於YouTube上架最新影片「國家打詐隊」第一集，開頭先是批評總統蔡英文政府將「特別預算常態化」，《預算法》明定特別預算的編列條件有4個，分別是「國防緊急設施或戰爭」、「國家經濟重大變故」、「重大災變」，以及「不定期或數年一次的重大政事」，而柯文哲認為「不定期或數年一次的重大政事」等於「開了後門」，而買軍購除非已發生戰爭，不然應編列在正常預算。

▲▼柯文哲公布「台灣不能淪為詐騙之島！我們一起組成國家打詐隊」影片。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲柯文哲公布「台灣不能淪為詐騙之島！我們一起組成國家打詐隊」影片。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

柯文哲提及，目前法律裡面「特別預算不算預算」，倘若收入將小於支出，政府便以特別預算達成收支平衡，「這樣看起來收入比支出還多」，而今年還稱因為收入比支出多，所以每個人發6000元，「你相信中華民國收入比支出多嗎？」這是因為蔡政府將一堆支出編列在特別預算，才有可能收入比支出多。

柯文哲說，2020年監察委員就說說「我國特別預算編列浮濫」，審計部報告也指出近年政府編列多項特別預算，都是舉債支應，導致債務不斷增加，而財政部估計到今年年底，中央債務未償餘額就會達到新台幣6兆6000多億。

▲▼柯文哲公布「台灣不能淪為詐騙之島！我們一起組成國家打詐隊」影片。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

柯文哲強調，明明債務在增加，蔡英文卻在2019年說『我們22年第一次債務平衡，民進黨政府是最有財政紀律的政府』。」但蔡英文把支出切一大塊挪去特別預算，又因特別預算不算預算，這樣就變成收入比支出多，也因此發給每個人6000元，「這就是做假帳」。

而柯文哲也稱，自己點出了這個事實後，卻遭到民進黨反攻，除了被行政院長陳建仁批評「說假話」，還有民進黨台北市議員張冠李戴，說他為了還債，挪用教育基金、捷運重置基金，「這些都是假訊息。」

▲▼柯文哲公布「台灣不能淪為詐騙之島！我們一起組成國家打詐隊」影片。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

柯文哲指出，自己沒有挪用基金還債 ，任內從公務預算補到教育基金的金額，比前任市長多了上百億，用於教育相關的支出，多了將近400億，「台北市審計處已經還我清白，教育基金從未被挪用還債，我只是將基金裡面的『閒置水位』下降，用多少、補多少就好。

至於捷運重置基金，柯文哲說，因北捷短期內沒有購置新車廂的計畫，自己先調度部分金額，償還北市府其他高利息的借款，而且有借據、有付利息、最後也把欠基金的錢還清，讓債務瘦身，有效減輕利息壓力，這種模式早在2008年前台北市長郝龍斌時代就採用，用於墊還高利率的借款，「許多議員明明很清楚，只是選舉期間，為了進行政治操作，讓他們甘願成為詐騙集團的一員。」

▲▼柯文哲公布「台灣不能淪為詐騙之島！我們一起組成國家打詐隊」影片。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

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