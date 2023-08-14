幕後／國民黨內參民調曝　賴清德33％、柯文哲32％、侯友宜24％

▲國民黨內參民調賴清德33％、侯友宜24％、柯文哲32％。（合成圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨7月23日全代會之後，黨主席朱立倫日前曾透露一份國民黨總統參選人侯友宜「超柯趕賴」的內參民調，但具體數字始終成謎。據透露，確實有這份民調，其中民進黨總統參選人賴清德33％、民眾黨總統參選人柯文哲32％、國民黨總統參選人侯友宜24％。雖然侯還沒到「超柯趕賴」程度，但也顯示全代會正式提名後，侯的支持度已止跌回穩至20％以上。

侯友宜自517獲徵召以來，聲勢一度跌至15％，導致黨內換侯聲浪此起彼落。朱立倫對此多次駁斥，並透過全代會「漢子、禿子、燕子」合體，推升侯友宜整體氣勢。8月1日朱公開向媒體透露，內參民調顯示，侯已超車柯文哲，甚至逼近賴清德。然而，外界始終未見具體數字。

針對這份具體數字成謎的內參民調，據掌握，最終數字為賴清德33％、柯文哲32％、侯友宜24％，侯距離朱立倫所稱的「超柯趕賴」有段差距。但相比之前侯低於20％甚至逼近15％「防磚線」，顯示全代會前黨中央連辦3場造勢，以及全代會當天安排「漢子、禿子、燕子」合體，確實有助侯止跌回穩；就算扣除3個百分點的誤差範圍，侯仍穩居20％以上。

據指出，侯友宜民調最低落時，其在藍營選民的支持度僅有6成左右，如今根據內參民調顯示，仍有8成綠營選民支持賴清德、9成白營選民支持柯文哲，而侯在藍營選民則已回升至7成多，說明在基本盤方面，賴、柯已接近天花板，侯則正在觸底反彈，未來仍有成長空間。

對於內參民調，國民黨文傳會主委林寬裕之前多次強調，不適宜公布確切數字，並堅稱彼此差距正持續縮小。事實上，國民黨5月17日徵召侯友宜當天就由林寬裕公布了內參民調，當時民調顯示，賴清德30.4％、侯友宜25.4％、柯文哲25.2％，不過因為鴻海集團創辦人郭台銘認為國民黨徵召不公，目前醞釀獨立參選，而侯友宜的支持度也在徵召後滑落。如今時隔2個多月後，同樣是國民黨內參民調，侯從谷底回升到5月徵召時的水平，柯升至32％，賴亦小幅升至33％，且柯賴差距僅1個百分點，已屬誤差範圍內的平手，未來會如何消長，值得持續觀察。