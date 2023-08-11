台灣勞工「平均薪資破5萬7」　網真實反應曝光！

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院主計總處昨（10）日公布，台灣勞工今年6月的經常性薪資，平均為4萬8032元，若加上獎金及加班費等非經常性薪資，則來到5萬7045元。統計結果曝光後，掀起熱烈討論，大票網友狂酸，「每年都看一次的笑話」、「請補足不足的部份，謝謝」。

從主計總處公布的6月「工業及服務業薪資統計結果」可見，本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）的經常性薪資，平均落在4萬8032元，月減0.09％，年增2.75％；至於加上獎金及加班費等非經常性薪資，總薪資平均為5萬7045元，年增2.26％。

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▲2023年6月勞工平均薪資。（圖／ChatGPT製圖）

統計出爐後，讓網上輿論炸鍋了，大票網友洗版表示，「時不時就喜歡拿平均工資來搏君一笑，辛苦了」、「太好笑…我拉低平均值」、「許多董仔拉高了大家都平均值」、「夢裡實現，還是征服補到齊全」、「哈哈哈 ，大笑三聲」、「達到這薪資水準，可能需要不斷加班加斜槓，或是含副業？」「希望政府能補足大多勞工欠缺的薪資」、「真是個天大的笑話」、「主計處活在不同時空嗎」。

另外，如果將「外籍全時員工」與「部分工時員工」也納入統計，經常性薪資平均為4萬5429元，月減0.14%，年增2.47%；再加上獎金及加班費等非經常性，則來到5萬39020元，年增 2.00%。

至於「部分工時員工」經常性時薪提高到200元，月增0.50%，年增 1.01%；而經常性薪資為1萬8863元，年增4.42%，再加上獎金及加班費等非經常性薪資，則來到1萬9748元，年增5.56%。