熱炒店「收冰塊費100」被客人吐槽！真相超佛　網友9字神解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多餐廳都有「開瓶費」的規定，而這間熱炒店則是以「冰塊費」取代，沒想到被客人質疑，冰塊還要收錢。對此，老闆娘無奈解釋，初衷是不願以「開瓶費」之名重複收取費用；而網友們紛紛大讚佛心，同時也給予建議。

一名網友在「爆怨2公社」發文提到，事主是朋友的朋友，對方開了間熱炒店，一盤菜落在60元到200元不等，價格相當親民，同時規定「自帶酒類酌收冰塊費用100元」。

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看到這項規定，就有客人不以為然，驚呼「蛤？冰塊還要收錢喔？」聞言，老闆娘忍不住在心裡吐槽，「你們帶酒到其他有賣酒的地方，開瓶費有的就要好幾百塊了，我們才酌收100，而且不管你帶幾支都是100。」

▲這個冰塊費其實就是開瓶費。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，許多網友大讚，「請問你們店在哪裡，我餓了」、「非常非常合理」、「明明就超佛」、「也太便宜了吧」；不過，也有人中肯表示，「冰塊費」的確可能造成觀感不佳，建議改成「開瓶費」，甚至是「開瓶費100附免費冰塊」，客人會更願意買單。

最後，老闆娘也透露，下個月換菜單時，會直接改成「收開瓶費」。

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