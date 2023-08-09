　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢1公社）

▲原PO看到紙條超火大。（圖／翻攝自FB爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

有些駕駛把車子臨停在非停車格的地方，會留下電話號碼，若有需要可以致電聯絡，有網友看到一張很有趣的紙條，上面寫著「今天是我的生日」，希望原PO打電話請他移車時，可以順便說一聲生日快樂，博同情喊「我沒有朋友」，但原PO看了更生氣，因為已經不只一次了。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，車位被霸占，車主留下一張紙條，「很抱歉擋住您的車位，我今天生日，我沒有朋友才用這種方式，您打給我移車時，可以跟我說聲生日快樂嗎？」但原PO看完後反而更火大，「有時跟人說聲生日快樂，其實也沒什麼對吧？這種方式也很特別，但是你XX的，你生日過一個月嗎？王先生？每次打給你，都要先他X的說生日快樂」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO打電話過去，忍不住罵對方，但霸佔車位的車主卻打悲情牌「我從小就沒朋友」，原PO只好說生日快樂，並請對方快點來移車，「我還要說，對不起，生日快樂，先來移個車好嗎，王大哥我趕時間」。

貼文一出，網友們笑翻，「不囉嗦拿蛋糕來砸」、「生日快樂，你的禮物記得去拖吊場領哦」、「一看就知道，這傢伙每天都生日啦」、「順便送他一張紅單當生日禮物呀」、「寫個生日快樂在烤漆上面也是很合理的吧」、「請拖吊車祝他生日快樂」、「生日快樂，給個紅單壓壓驚」。

ET快訊
被孫生傷太重！林襄曾遇慣性約砲男　「只是發洩」她信了
卡努將走「空前路徑」貫穿南韓！　多航班停飛
遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿
交往張惠妹12年！男友慶生放閃「情侶專屬同框照」
可頌「買1盒送1盒」限時1天！　全門市都有
23歲重機男慘死！　同路段上個月才出事
快訊／中山高4車連撞！　10人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台南安平開台天后宮「做16歲」　350名額秒殺再+50名

老婆打卡「買父親節禮物」！眾人超羨慕連主管都按讚　他曝安太座真相

沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

16歲懂得更多！　黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

帝爺公蛇父親節又現身！壁畫間穿梭遊走　天受宮：提醒民眾防颱

桃園某國中女代理師「刺青被離職」　綠營：反對歧視身體特徵

「超強運四大生肖」八月中旬旺到爆！　大富大貴　好運相伴

父親節沒一起吃飯！呂秋遠親曝「這原因」冷戰半年　爸匆匆掛電話

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台南安平開台天后宮「做16歲」　350名額秒殺再+50名

老婆打卡「買父親節禮物」！眾人超羨慕連主管都按讚　他曝安太座真相

沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

「世界客家博覽會」在桃園！全球客家特色看好逛滿

16歲懂得更多！　黃偉哲宣傳府城成年古禮、肯定青年能力

帝爺公蛇父親節又現身！壁畫間穿梭遊走　天受宮：提醒民眾防颱

桃園某國中女代理師「刺青被離職」　綠營：反對歧視身體特徵

「超強運四大生肖」八月中旬旺到爆！　大富大貴　好運相伴

父親節沒一起吃飯！呂秋遠親曝「這原因」冷戰半年　爸匆匆掛電話

忍者貓「爬上天花板」天天開趴氣喘吁吁　媽以為是老鼠

台積電漲2元收554　台股小跌6點來到16871點

攤商被揪衣領揮拳攻擊　掉頭抄傢伙一鎚KO城管

「田徑女神」右手刺青陸網震驚！甜美人設破滅　一排留言全罵她

綠副秘：侯友宜「無言」、柯文哲「失言」、郭台銘「口出狂言」

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

台東夏雪芒果好評不斷　甜蜜風味征服全台

台積電高雄廠「導入2奈米」　陳其邁：全力協助讓建廠更順利

吳宗憲歌手Miusa「10個月零薪水」：這是我自己選的路

暑假還剩不到一半！網激推「夏天必做5件事」讓麥香酸甜新夥伴陪你逐一打勾

生活熱門新聞

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

爆熱戀馬傑森「林襄禁愛令離隊？」網搖頭曝原因

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

更多熱門

相關新聞

全聯停車場「只花17元」免費停1小時　省錢妙招曝

全聯停車場「只花17元」免費停1小時　省錢妙招曝

賣場提供停車場，有些是免費停車，有些則是達到規定消費金額，就可以折抵停車時數，一名網友意外發現省錢的妙招，只要有消費就可免費停車半小時，於是在離開前買了熱美式，買一送一只要25元，自帶杯省8元，等於只花了17元，就折抵了1小時40元的停車費，「這絕對是一個一舉數得的好方法」。

50K男扛800萬房貸！寵女友「一年狂刷30萬」

50K男扛800萬房貸！寵女友「一年狂刷30萬」

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

停車場貼公告「移走就上台唱歌」！高嘉瑜秒報名

停車場貼公告「移走就上台唱歌」！高嘉瑜秒報名

北市停班課　今7時起「81所學校開放停車」

北市停班課　今7時起「81所學校開放停車」

關鍵字：

停車爆廢1公社亂停生日快樂

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

錢帥君被甩！　洗錢男友砸3000萬「柬埔寨娶妻」

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

叔叔抱媽睡！兒偷拍傳給爸　這點判免賠

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面