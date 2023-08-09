沒朋友！亂停車留紙條「打給我說生日快樂」　車主怒：過1個月生日

▲原PO看到紙條超火大。（圖／翻攝自FB爆廢1公社）



記者施怡妏／綜合報導

有些駕駛把車子臨停在非停車格的地方，會留下電話號碼，若有需要可以致電聯絡，有網友看到一張很有趣的紙條，上面寫著「今天是我的生日」，希望原PO打電話請他移車時，可以順便說一聲生日快樂，博同情喊「我沒有朋友」，但原PO看了更生氣，因為已經不只一次了。

原PO在臉書「爆廢1公社」發文，車位被霸占，車主留下一張紙條，「很抱歉擋住您的車位，我今天生日，我沒有朋友才用這種方式，您打給我移車時，可以跟我說聲生日快樂嗎？」但原PO看完後反而更火大，「有時跟人說聲生日快樂，其實也沒什麼對吧？這種方式也很特別，但是你XX的，你生日過一個月嗎？王先生？每次打給你，都要先他X的說生日快樂」。

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原PO打電話過去，忍不住罵對方，但霸佔車位的車主卻打悲情牌「我從小就沒朋友」，原PO只好說生日快樂，並請對方快點來移車，「我還要說，對不起，生日快樂，先來移個車好嗎，王大哥我趕時間」。

貼文一出，網友們笑翻，「不囉嗦拿蛋糕來砸」、「生日快樂，你的禮物記得去拖吊場領哦」、「一看就知道，這傢伙每天都生日啦」、「順便送他一張紅單當生日禮物呀」、「寫個生日快樂在烤漆上面也是很合理的吧」、「請拖吊車祝他生日快樂」、「生日快樂，給個紅單壓壓驚」。