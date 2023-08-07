　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

汪小菲公開離婚協議「洩個資」挨告　大S未現身！委任律師出庭

▲汪小菲再度槓上大S。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲與大S離婚後，多次隔空批評大S花了他很多錢。（資料照／翻攝自微博）

記者劉昌松／台北報導

藝人大S(徐熙媛)2021年與前夫汪小菲離婚後，雙方對協議費用始終搞不定，汪小菲多次開砲，甚至在微博公開與大S的離婚協議書，但未隱匿大S的個人帳號、住家地址等私人資料，雖然汪小菲事後趕緊刪圖，但大S已經蒐證提告，台北地檢署7日傳喚大S出庭，但大S疑因看到大批媒體守候，臨時請假，由律師賴芳玉代表出庭。

▲▼汪小菲PO文指大S刷他信用卡買奢侈品。（圖／翻攝自汪小菲微博）

▲汪小菲一開始PO出的離婚協議書未將大S個資隱匿。（資料照／翻攝自汪小菲微博）

大S離婚後，屢遭汪小菲和前婆婆張蘭隔空攻擊，雙方為了房貸等金錢問題鬧得不可開交，大S先秀出帳戶明細，稱台北的房子是她自己買的，汪小菲則在2022年12月3日po出兩人的離婚協議書，並開罵大S「先看看咱倆這離婚協議，每個月給你的，當時你說好好照顧讓我把信用卡留下，結果每月上百萬的買東西，我還奇怪呢，你也不出門買那麽多服飾幹嘛呢？我說你都(與具俊曄)結婚了，為什麽還這樣呢？」

結果馬上有眼尖的網友和法界人士發現，離婚協議書上，包括大S的住址、銀行帳戶等個人資料全部都沒有隱匿打馬，大S憤而控告汪小菲涉嫌違反《個資法》，5月間，檢察官已經傳喚汪小菲到案說明，7日再傳大S釐清案情，但大S臨時請假，委由律師代表出庭。

ET快訊
柯辦新美女發言人！　藍綠都待過
強颱「朵拉」境外移入！　下周跨越換日線
亞冠賽中華隊賽程出爐！
快訊／房東要漲1000　新北男「讓你變凶宅」引爆身亡
快訊／鄧福如生了！　HowHow當二寶爸
快訊／1000萬元交保　女議長辭了
快訊／溺水有女子尖叫　大咖男星在場衝去幫CPR
粉絲怒花4000遭敷衍！　三上悠亞「避談成人展」
女大生練車身亡！夢想當英文老師　校方遺憾：她已找到工作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／超商物流車國道起火　駕駛座下方竄出火煙...2人驚險逃生

國道1號小貨車突自燃！2人跳車逃命　消防出動5車12人灌救

家樂福楊梅廠大火　廠商求償340萬掃地機器人…僅獲賠一半

彎不過去慘了！預拌車國3匝道前側翻　人行道被泥水填滿

汪小菲公開離婚協議「洩個資」挨告　大S未現身！委任律師出庭

屁孩夜店遭撞怒嗆找回來　10多人藉酒鼓譟！4人被上銬帶走

新北男不滿房租漲1千　3度恐嚇房東「變凶宅」！引爆瓦斯身亡

已斷水斷糧！仁愛鄉再傳9人受困民宿　特搜隊爬峭壁挺進

翡翠灣海水浴場男子溺斃！張震嶽也在現場　秒衝上岸幫CPR

南投受颱風重創路斷　雲林「36車+22人」前進災區助搶通

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

快訊／超商物流車國道起火　駕駛座下方竄出火煙...2人驚險逃生

國道1號小貨車突自燃！2人跳車逃命　消防出動5車12人灌救

家樂福楊梅廠大火　廠商求償340萬掃地機器人…僅獲賠一半

彎不過去慘了！預拌車國3匝道前側翻　人行道被泥水填滿

汪小菲公開離婚協議「洩個資」挨告　大S未現身！委任律師出庭

屁孩夜店遭撞怒嗆找回來　10多人藉酒鼓譟！4人被上銬帶走

新北男不滿房租漲1千　3度恐嚇房東「變凶宅」！引爆瓦斯身亡

已斷水斷糧！仁愛鄉再傳9人受困民宿　特搜隊爬峭壁挺進

翡翠灣海水浴場男子溺斃！張震嶽也在現場　秒衝上岸幫CPR

南投受颱風重創路斷　雲林「36車+22人」前進災區助搶通

快訊／超商物流車國道起火　駕駛座下方竄出火煙...2人驚險逃生

世大運「越級打怪」　T1職籃海神3星震撼教育收穫大

電腦也能選葡萄！AI測葡萄成熟度　虎科大奪旺宏金矽獎應用銅獎

台東大學特教系結合台東縣輔具中心　舉辦師資培訓+教育訓練

吃巧克力沒用啦！醫無奈曝「經痛背後真相」：1狀況快就醫

廟會女神確診罕病「驗出特殊抗體」　住院打標靶藥物花六位數

柯辦發言人＋1！曾角逐國民黨議員初選　民眾黨擬提她披白袍戰蘆洲

警察接無聲報警電話怕出事　衝到動物園發現「猴子打的」

18層樓高盪鞦韆　少年玩遊樂設施「時速110km撞金屬架」當場死亡

苗栗7年未有登革熱破功！軍人疑回台南染疫　全面監測700官士兵

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

社會熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

即／高雄暴雨狂打雷　在路上跟開船一樣

女大生校外練車摔進水溝亡　同學目擊淚崩

夏男喊「當天沒想結婚」卻隨身帶證書！冷回：只是一張紙

苗栗一家5口同車亡…一夜湧入「20多萬善款」！

貴婦開賓士碰撞機車　騎士送醫不治

北市貴婦開賓士碰撞　騎士無生跡

翡翠灣海水浴場男子溺斃！張震嶽也在現場

配偶出庭喊：5億高中生受家庭迫害！曝當天上樓原因

特斯拉右轉擊落機車　肇責誰大網戰翻

更多熱門

相關新聞

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

具俊曄放閃大S　「20年後重逢」催淚瞬間曝⋯他哭出來

「國民姐夫」具俊曄2022年與宣布與大S（徐熙媛）結婚，兩人婚後感情甜蜜，主要是他台、韓兩地飛煲愛，近日，他回到韓國出演綜藝節目，電視台4日曝光預告片，首度公開他來到台灣第一晚與老婆相見的時刻，鐵漢柔情的具俊曄看到這幕再度流下眼淚。

朱海君在等什麼？律師曝談離婚「最佳時機」

朱海君在等什麼？律師曝談離婚「最佳時機」

公司發不出薪水　還要「員工借薪70%」！菜鳥慌了

公司發不出薪水　還要「員工借薪70%」！菜鳥慌了

具俊曄帶「小S母女4人」遊南韓

具俊曄帶「小S母女4人」遊南韓

韓諧星來台合體具俊曄！「出門都跟著老婆」甜揭大S互動

韓諧星來台合體具俊曄！「出門都跟著老婆」甜揭大S互動

關鍵字：

大S徐熙媛汪小菲離婚協議書個資住址請假

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面