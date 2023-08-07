汪小菲公開離婚協議「洩個資」挨告　大S未現身！委任律師出庭

▲汪小菲與大S離婚後，多次隔空批評大S花了他很多錢。（資料照／翻攝自微博）

記者劉昌松／台北報導

藝人大S(徐熙媛)2021年與前夫汪小菲離婚後，雙方對協議費用始終搞不定，汪小菲多次開砲，甚至在微博公開與大S的離婚協議書，但未隱匿大S的個人帳號、住家地址等私人資料，雖然汪小菲事後趕緊刪圖，但大S已經蒐證提告，台北地檢署7日傳喚大S出庭，但大S疑因看到大批媒體守候，臨時請假，由律師賴芳玉代表出庭。

▲汪小菲一開始PO出的離婚協議書未將大S個資隱匿。（資料照／翻攝自汪小菲微博）

大S離婚後，屢遭汪小菲和前婆婆張蘭隔空攻擊，雙方為了房貸等金錢問題鬧得不可開交，大S先秀出帳戶明細，稱台北的房子是她自己買的，汪小菲則在2022年12月3日po出兩人的離婚協議書，並開罵大S「先看看咱倆這離婚協議，每個月給你的，當時你說好好照顧讓我把信用卡留下，結果每月上百萬的買東西，我還奇怪呢，你也不出門買那麽多服飾幹嘛呢？我說你都(與具俊曄)結婚了，為什麽還這樣呢？」

結果馬上有眼尖的網友和法界人士發現，離婚協議書上，包括大S的住址、銀行帳戶等個人資料全部都沒有隱匿打馬，大S憤而控告汪小菲涉嫌違反《個資法》，5月間，檢察官已經傳喚汪小菲到案說明，7日再傳大S釐清案情，但大S臨時請假，委由律師代表出庭。