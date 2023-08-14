奧迪猛撞3車畫面曝！372萬A7引擎噴火　他酒測值飆出0.66慘了

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區今（14）日凌晨4時許傳出一起車禍，一名32歲施男駕駛要價372萬奧迪A7，行經文心路與南屯路口時，突然偏移車道，重重撞擊停放在路邊的小貨車，波及2台轎車，施男的奧迪失控，往分隔島衝去，引擎也冒出火花。警消到場後發現施男酒駕，酒測值達0.66mg/L，依法送辦。

▲▼ 台中市今日凌晨傳出一名奧迪男酒駕自撞3車，愛車還起火燃燒。（圖／民眾提供）



該路口影像顯示，施男的轎車通過路口車速頗快，接著重重往小貨車車尾撞上，小貨車還被彈飛至人行道上，另外2台轎車被推撞，玻璃全都碎裂。施男的奧迪轎車卡在分隔島上，安全氣囊全部爆開，場面相當驚悚。

第四警分局初步調查，今日4時27分，32歲施男駕駛轎車沿文心路一段往南直行，剛通過向上路口時，碰撞路邊停車格的小貨車，推撞2台轎車，施男的車輛失控往分隔島衝去，警消到場後，發現施男身上有多處受傷，但也飄出濃濃酒味，一測發現酒測值高達0.66mg/L。

施男的愛車在強大撞擊力道下，引擎室內冒出火花。台中消防指出，獲報後立即派遣2車6人前往搶救，發現駕駛已經自行脫困，頭部、左手擦傷，右肩疼痛，給予救護處置後送往中山附醫治療，而現場汽車燃燒狀況，也由救災人員佈線撲滅。