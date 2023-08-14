「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

記者莊智勝／新竹報導

週末夜市人潮眾多，是行銷宣傳的好地點，若由打扮清涼的辣妹出馬，更容易吸引眾人目光，不過辣妹穿衣服也要留意是否會走光!被稱為「最美禮生」的台南舞魅孃成員恩齊兒，12日應手遊業者《開始鑼》邀約，赴新竹城隍廟夜市推廣888麻將賓果大賽，沒想到服裝肩帶卻滑落，當場露出雪白巨乳，讓在場男士們眼睛大吃冰淇淋！

▲最美禮生與粉絲互動時，肩帶滑落酥胸險走光。（圖／讀者提供，下同）

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恩齊兒臉書粉絲超過六十萬，不少死忠粉絲們看見恩齊兒日前PO文，12日會至新竹城隍廟夜市宣傳線上麻將賓果手遊玩法與大賽，便前往朝聖。從讀者提供的影片顯示，恩齊兒當時正在攤位跟粉絲互動，本來恩齊兒就穿著火辣，露出事業線，已讓眾多粉絲與圍觀民眾「凍末條」，工作人員還得出面維持秩序。不料恩齊兒一個動作不小心，肩帶滑了下來，現出渾圓「南半球」，甚至差點看見胸貼，突如其來的狀況，立刻在現場引起騷動，儘管恩齊兒當下看來有些錯愕，她還是不慌不忙拉起肩帶，至於在旁的工作人員見狀，也馬上協助恩齊兒調整服裝，化解這場「胸前危機」。

▲恩齊兒發現「肩帶危機」後，急忙伸手護乳調整衣服。

麻將賓果是在夜市滿受歡迎的遊戲，根據了解，手遊業者《開始鑼》因看好其市場潛力，推出頭獎等值新台幣888萬元點數的888麻將賓果大賽，並祭出百萬代言獎金，每逢週末廣邀辣妹網紅在全台各大夜市宣傳，難怪她們願意使出渾身解數全力吸粉。業者此舉，也讓宅男粉絲們在逛夜市時，多了些「清涼」的福利。

▼恩齊兒穿著清涼，展現姣好身材全力吸粉。

