這下罰慘了！花蓮男拒酒駕路檢加速逃逸　警開出18萬罰單

▲自小客車至受檢區接受盤查時駕駛竟突然加速逃逸。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局新城分局日前晚間在台9線175.5公里懷恩橋北端北向車道實施封鎖性路檢執行取締酒駕勤務，攔查一輛自小客車，並指引至受檢區接受盤查，駕駛慢慢駛入受檢區，員警正要示意駕駛搖下車窗、車輛熄火時，駕駛突然加速逃逸。



新城警分局長吳思翰在場督導見狀後，為保障同仁及用路人安全，當場指示同仁不要追車，請同仁通知勤務指揮中心通報線上警力沿線攔查該車，並調閱現場錄影畫面依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款舉發。

▲警方稽查車主身分，發現係列管之毒品人口，已通報管轄警察機關調查並告發處新台幣18萬元罰鍰。

警分局稽查該車車主身分，發現其為外縣市列管之毒品人口，相關情資也已通報管轄警察機關深入調查。



新城警分局長吳思翰呼籲，民眾遇警方發動攔查或設置酒測攔檢點時，應配合路邊停車受檢，千萬不要心存憢悻加速逃逸，以免不慎發生交通事故，如遇不依指示停車接受稽查，將依照道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款舉發，處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。