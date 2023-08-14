　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這下罰慘了！花蓮男拒酒駕路檢加速逃逸　警開出18萬罰單

▲自小客車至受檢區接受盤查時駕駛突然加速逃逸。（圖／新城警分局提供，下同）

▲自小客車至受檢區接受盤查時駕駛竟突然加速逃逸。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局新城分局日前晚間在台9線175.5公里懷恩橋北端北向車道實施封鎖性路檢執行取締酒駕勤務，攔查一輛自小客車，並指引至受檢區接受盤查，駕駛慢慢駛入受檢區，員警正要示意駕駛搖下車窗、車輛熄火時，駕駛突然加速逃逸。

新城警分局長吳思翰在場督導見狀後，為保障同仁及用路人安全，當場指示同仁不要追車，請同仁通知勤務指揮中心通報線上警力沿線攔查該車，並調閱現場錄影畫面依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款舉發。

▲自小客車至受檢區接受盤查時駕駛突然加速逃逸。（圖／新城警分局提供，下同）

▲警方稽查車主身分，發現係列管之毒品人口，已通報管轄警察機關調查並告發處新台幣18萬元罰鍰。

警分局稽查該車車主身分，發現其為外縣市列管之毒品人口，相關情資也已通報管轄警察機關深入調查。

新城警分局長吳思翰呼籲，民眾遇警方發動攔查或設置酒測攔檢點時，應配合路邊停車受檢，千萬不要心存憢悻加速逃逸，以免不慎發生交通事故，如遇不依指示停車接受稽查，將依照道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款舉發，處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照；如肇事致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

ET快訊
高虹安起訴全文！犯後態度不佳　拿46萬「洗頭買雙眼皮貼」
高虹安恐丟市長職位！　檢方出招
遺體一搬就碎！　夏威夷仍有1302人失蹤
快訊／高虹安遭起訴　民眾黨回應了
馮提莫癌末首直播「嗓音狀態曝光」　唱到最後聲音變了
帳單來了！6、7月電費暴增　冷氣控崩潰：真的會死
豪宅千萬現鈔遭竊！　保全趁卡努侵台下手
快訊／2縣市大雨特報！　警戒區域出爐
快訊／高虹安慘了！　遭北檢起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高虹安起訴全文！逼助理浮報公費　拿46萬「洗頭買雙眼皮貼」　

高虹安詐領助理費遭起訴！檢建請褫奪公權　若判有罪市長恐不保

台東最狂全家！在「派出所」開店　裡面還掛「犯罪組織」嫌犯照

這下罰慘了！花蓮男拒酒駕路檢加速逃逸　警開出18萬罰單

改裝機車缺零件　停車場內直接「盜採器官」！警逮4嫌搜出安毒

以前開過...高雄雨衣大盜「徒手開車門」　熟捻闖遊覽車狂偷

天母豪宅千萬現鈔遭竊！保全幹的...拿贓款送女友：我是傭兵

毒販偵訊上銬自白法官認無效判無罪　基層警炸鍋！檢方發聲了

醉男超商前盧小小！警察來了還要騎機車上路　被直接帶回派出所

快訊／高虹安詐領助理費涉貪污遭起訴　被控背信獲不起訴

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

20歲租車行員工急趕小三通　上演「玩命關頭」撞飛護欄

女友剪俐落短髮驚喜出現　長髮控男友崩潰飆高音XD

酒測過關開心向警說掰掰　下秒身分曝光被上銬逮捕

原民婚禮新人藏驚喜！　溫馨感人→全場嗨翻天

黃曉明問許光漢「何時結婚生子」　大聊「想要女兒」..遭批尷尬

高虹安起訴全文！逼助理浮報公費　拿46萬「洗頭買雙眼皮貼」　

高虹安詐領助理費遭起訴！檢建請褫奪公權　若判有罪市長恐不保

台東最狂全家！在「派出所」開店　裡面還掛「犯罪組織」嫌犯照

這下罰慘了！花蓮男拒酒駕路檢加速逃逸　警開出18萬罰單

改裝機車缺零件　停車場內直接「盜採器官」！警逮4嫌搜出安毒

以前開過...高雄雨衣大盜「徒手開車門」　熟捻闖遊覽車狂偷

天母豪宅千萬現鈔遭竊！保全幹的...拿贓款送女友：我是傭兵

毒販偵訊上銬自白法官認無效判無罪　基層警炸鍋！檢方發聲了

醉男超商前盧小小！警察來了還要騎機車上路　被直接帶回派出所

快訊／高虹安詐領助理費涉貪污遭起訴　被控背信獲不起訴

演過陸劇《鐵齒銅牙紀曉嵐》！資深男星逝世享壽78歲…9度登春晚

高虹安起訴全文！逼助理浮報公費　拿46萬「洗頭買雙眼皮貼」　

快訊／涉詐領助理費被起訴！　高虹安11：30記者會

影片直擊！高空特技表演一半鋼索突斷…3演員重摔送醫　最大才16歲

高虹安詐領助理費遭起訴！檢建請褫奪公權　若判有罪市長恐不保

南投副議長不挺侯友宜嗆「無情關公」　朱立倫：要以大局為重

中秋節將屆燃放爆竹煙火請注意安全　南消將加強稽核

台灣「TOYOTA Corolla Cross」將漲價！經銷端傳9月釋出新年式

台東最狂全家！在「派出所」開店　裡面還掛「犯罪組織」嫌犯照

住花蓮最美遊船飯店！免費早晚餐　專車上六十石山賞金針花海

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

社會熱門新聞

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

獨／狂追人妻不成怒砸冰店　老闆嘆：老婆太漂亮惹禍

再增1死！台中自撞釀「碳化雙亡」

即／高虹安詐領助理費涉貪污遭起訴

19歲小情侶雙亡！甜蜜出遊變自撞奪命

張立昂酒醉鬧鄰　上銬畫面曝光

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」紫爆回堵3公里

童玩節壯男暴打13歲少年　舅還原對話

正妹闆娘拒追求被砸店　冰店發文向客人道歉

為了1台洗衣機　少將參謀長遭重判12年

彰化騎士停紅燈突倒地　遭休旅車輾過送醫身亡

夜歸女遭2男盯上嚇哭　竟是被警當車手

更多熱門

相關新聞

酒駕男撞死自行車選手　棄車逃5hrs被逮下場曝

酒駕男撞死自行車選手　棄車逃5hrs被逮下場曝

一名簡姓男子開車行經新北市林口區台15線瑞平國小附近，撞上騎自行車參加「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」的菲律賓籍男選手保羅，保羅當場彈飛慘死，簡男肇事後棄車逃離現場，後經警傳喚簡男到案，發現其酒測值超標，新北地方法院依酒駕致人於死和肇事致人死亡逃逸2項罪名，各判3年6月、1年，應執行4年。

8歲男童海邊玩水　被酒駕撞送醫

8歲男童海邊玩水　被酒駕撞送醫

熱褲妹3個月二度酒駕！騎士慘遭撞飛

熱褲妹3個月二度酒駕！騎士慘遭撞飛

他喝牛肉湯醉到追撞「酒測值0.75」　歪樓：哪家

他喝牛肉湯醉到追撞「酒測值0.75」　歪樓：哪家

小貨車遭攔腰撞翻　駕駛受傷還被揪酒駕

小貨車遭攔腰撞翻　駕駛受傷還被揪酒駕

關鍵字：

罰慘酒駕路檢逃逸新城罰單

讀者迴響

熱門新聞

雙颱大迴轉　全台連下3天時間曝

台中女郵局遞空白提款單！行員見8字報警

楊昇達嗆吳宗憲「輸掉我對你的尊重」　遭封殺下場超慘

台中火燒車2人碳化雙亡　身分曝光

爽擁6妻！巴西男曝心聲：想找代理孕母

李玟老公爆出軌3年「火辣小三正面照外洩」！

綜藝男主持「8年零收入」揭悽慘境況！負債100萬

睡覺「常把手舉過頭」恐是2種病

科技男年收300萬想婚　拒180萬薪女主管原因曝

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

租屋被改成炮房！房東「蒐證」嚇傻

「樓中樓」住了回不去？專家：2、3房就好

存300萬月領2萬股息　不敗教主：00929複利效果很恐怖

即／高虹安涉2案偵結　北檢10點說明

台灣正妹確定日本AV界出道！「2大身體條件」全過關

更多

最夯影音

更多
機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！

機車鑰匙誤丟進車廂裡　車行老闆教用3秒拿出！
大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

大武崙溺水女童七孔冒泡　勇男游80m救人送平安符

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

「台中大善人」象董告別式　11勞斯萊斯+2悍馬送行

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

道破「好員工」離職原因　內心不平衡、感覺沒未來

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

萌娃彩色筆塗滿身&地板　暖哥罵完後貼心幫擦乾淨

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面