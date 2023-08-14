影片直擊！高空特技表演一半鋼索突斷…3演員重摔送醫　最大才16歲

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體近日瘋傳一段高空特技表演失敗的影片，驚悚畫面震撼網友。8月12日上午，湖南婁底漣源市福源路一家超市門口，3名演員在表演高空特技時，升到最高點時，突然從空中墜落至地面，後被送至醫院救治，許多人在現場直擊嚇歪。

據《極目新聞》報導，影片顯示，一家商舖門前鋪著紅地毯，一根吊繩拉著3名特技演員緩緩升空時，吊繩突然斷裂，3名演員從大約2公尺高的空中墜落至地面，3人墜落至地面後，或仰臥或趴在紅地毯上，現場有人對他們實施救助。

上述影片還顯示，牽引特技演員的吊繩在升到頂端後並未停下，而是繼續抬升，吊繩隨後斷裂。

影片發布者稱，8月12日早晨，湖南婁底漣源市一家超市開張，請了一支雜技表演隊演出，雜技表演隊演出時發生了意外。





▲高空特技鋼索突斷3人重摔送醫。（圖／翻攝自極目新聞）

8月13日，漣源市福源路一名商戶透露，事發商舖就在他家店子旁邊不遠，是一家超市，這家超市換名後重新開張，邀請了一支雜技表演隊到場表演。現場表演的3名特技演員中年齡最大的約16歲，3人墜地後被救護車送到醫院。

這名商戶透露，「3人在地上都有動靜，事發後大約10分鐘，救護車趕到了現場，將他們送往醫院。」

漣源市福源路另一名商戶也證實了3名特技演員墜落的事情，並稱3人傷得不重。

漣源市人民醫院急診科工作人員指出，8月12日，他們接到一名此次事故的傷者，是一名女孩子，她打了破傷風針後離開了醫院。

據了解，今年的4月和5月，分別在安徽宿州和黑龍江哈爾濱，均發生過演員表演時從高空墜落的意外事故。