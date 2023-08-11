祭「殺狗行動」成群撲殺！沒拴繩全亂棍打死　湖南政府認了下令

記者鄭思楠／綜合報導

湖南婁底市新化縣維山鄉近日被曝，有成群的人進各村殺狗，引發村民和網友質疑。8月10日，當地派出所表示，殺狗是鄉政府組織的，因為前段時間當地有人被狗咬後不治身亡。維山鄉政府表示，前期已在各村宣傳，讓村民將自家養的狗關好、拴好，最近撲殺的是未繫繩的流浪狗。

據《極目新聞》報導，8月9日，新化縣維山鄉多名居民反映，有成群的人拿著工具到村里打狗，「不管是在人家家裡的也好，在自家田裡的也好，他們見狗就抓，亂棍打死，一天殺死十多條狗。」

網友發布的監視器畫面顯示，在一戶村民門前，幾名男子用棍棒突然打向一隻毫無防備的狗，狗哀叫著逃竄，被追上再次被打後不再動彈。影片中，一輛車的車廂裡有十幾隻狗的屍體。





▲狗狗沒拴繩「全部亂棍打死」。（圖／翻攝自影片）

此事引發網友熱議。有人認為，這些散養的狗可能會咬人，消滅並無不可。更多網友則表示，農村養狗都是為了看家護院，一般不會像城裡那樣繫繩子，也沒必要以城裡的標準嚴格對待，上門打死太殘忍。

8月10日，維山派出所工作人員表示，打狗是鄉政府組織的，前段時間，當地發生過有人被狗咬後不治身亡的事件，所以才有了此次打狗行動。

維山鄉政府工作人員示，當地發生了狗傷人事件，人被狗咬後容易得狂犬病，因此決定撲殺農村流浪狗，「我們前期已在各村進行過宣傳，讓村民們將自家養的狗關好、拴好，最近撲殺的是沒有繫繩子的狗。」該工作人員還表示，此次打狗是依據相關政策文件，但其並未透露是哪個部門下發的文件。

新化縣疾控中心工作人員表示，當地有人被狗咬後沒有打疫苗，因此就得了狂犬病，維山鄉此次殺狗行動與此有關。不過，縣疾控中心並未下發打狗的相關文件。

新化縣公安局工作人員也表示，他們未發布打狗的相關文件，派出所在此次打狗行動中只是起協助作用。