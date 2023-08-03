女歌手唱到一半突被觀眾拖下台重摔：不要賠償，只要一句道歉

記者魏有德／綜合報導

山西一名女歌手李燕1日受邀在晉中永康村鄉村舞台表演，正當現場氣氛熱烈，演唱至一半時，李燕突然被台下一名男觀眾抓住腳直接往下拖，導致李燕從1.5公尺高的舞台上跌落，身上多處受傷，連高跟鞋也斷裂。對於這名觀眾的「沒品」行為，李燕向警方表示，「不要任何賠償，只要一句道歉或對不起。」

▲一名山西籍女歌手在鄉村舞台表演時，被台下觀眾粗暴拉扯下台。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，此事發生在山西省晉中市榆次區張慶鄉永康村。被拉拽的白衣女子個人社交帳號自我介紹顯示，她叫李燕，是一名山西籍流行女歌手，曾參加央視《黃金100秒》節目錄製。

根據目擊者拍下的影片顯示，李燕身穿白色衣褲，在舞群的配合下賣力演出，現場氣氛熱絡，就在李燕往舞台邊緣移動時，台下一名男子突然伸出雙手，下一秒，李燕便重摔在台上，隨後被拖至1.5公尺高的舞台下。

李燕經過簡單包紮又回到舞台上，還要求將其拉下舞台的男子可以到後台道歉，但這名男子最終並未向李燕道歉。

李燕隔日發文稱，感謝這條視頻（影片）記錄下狼狽不堪的我，網絡流言太過可怕！作為一名歌手，在舞台上正經的演出，沒有和觀眾亂互動也沒有下舞台，「舞台上的每一處都屬於表演者，她可以任意發揮向觀眾展現親和力，沒想到最後出事了。」

據了解，這是永康村民自發舉辦的慶生表演，由於該名歌手（李燕）人身安全無礙，當地村委會宣稱，「暫不了解事情發生經過。」