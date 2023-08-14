點外送「求代買50嵐1杯」　客霸氣答謝！大票人驚呆：太香了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送員日前接單時，客人備註請求「幫買1杯手搖飲」，同時強調會給小費，於是他便欣然達成任務，而最終對方兌現承諾，金額更讓他又驚又喜，不禁大讚「優質好客人。」

網友昨在「外送員的奇聞怪事」發文直呼，「這世上沒有錢解決不了的事情，如果有...肯定是錢不夠多。」從截圖中可見，客人點了677元的餐點，並在備註寫道「路上幫買50嵐或迷客夏，青茶無糖正常冰，會給小費200元以上。」

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此話一出，外送哥立刻照辦，也開心透露「最後加飲料總共707元，給1000元不用找。」

▲客人最終給出千元鈔票，說不用找了。（圖／翻攝自臉書／外送員的奇聞怪事）

對此，網友們紛紛笑回，「出來賺錢，錢到位都好說，哈哈哈」、「他真的很渴」、「如果幫買了，結果沒有給小費怎麼辦」、「正確通關密語」、「這張很可以」、「社會在走，關鍵字要有」、「太香了」。

另外，不少同行羨慕表示，「這就是格局，一起讚嘆好客人」、「最好的一單」、「麻煩拿錢砸我」、「什麼是說話算話，這個就是優質好客人的楷模」、「別人的小費不會讓我失望」；還有網友分享道，「我也遇過，我朋友就是那種人，點500多說1000不用找，然後過年期間直接給1000小費不包含餐費，我說你可以打電話給我，我專程每日三餐幫你送。」