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社會 社會焦點 保障人權

絕命外送員！路口撞車彈飛再撞資源回收車　23歲台中男慘死

記者白珈陽／台中報導

台中市23歲李姓外送員，昨（12）日傍晚外送途中，行經北屯區一處無號誌路口，先是與一輛白色轎車發生碰撞，李男彈飛後再撞上另一輛資源回收車，造成李男當場失去生命跡象，送醫搶救仍不幸宣告不治。警方初判肇因為李男車道有倒三角讓路標線而未讓車，以及白車未依規減速，詳細肇因由交大進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲李姓外送員昨傍晚發生車禍，送醫搶救傷重不治。（圖／民眾提供）

警方調查，李姓男子昨日傍晚5時許，騎車沿昌平五街快車道往東行駛，白色自小客車駕駛唐男（41歲）沿昌平東六路快車道往南行駛，雙方於路口發生碰撞，但李男與白車相撞之後，又撞上一旁經過的資源回收車的左前車頭，導致全身多處傷勢，現場沒有生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。

路口監視器顯示，該處是無號誌路口，李男速度不慢，撞上左側駛來的白色轎車。據了解，李男從事外送員，當時正在工作的路途中。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲李男與白色轎車在無號誌路口發生碰撞。（圖／民眾提供）

警方表示，除了李男送醫不治，白車駕駛唐男及資源回收車駕駛也分別受有頭部、手部擦挫傷，後者經酒測均無酒精反應。

警方初判肇因，該路口為無號誌路口，不過李男車道地面劃有倒三角讓字標線，應於路口讓車；唐男應於無號誌路口減速行駛；資源回收車駕駛未發現有肇事因素。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼ 李男先與白車發生碰撞，再撞上經過的資源回收車。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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