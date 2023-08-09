　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子工作忙「收到外送驚喜」卻噴1299　訂餐男反應...全場炸鍋

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友上個月和朋友們出遊時，認識了一位男生，兩人互換IG、吃過兩次飯，平時也會聊天，最近工作忙碌的她無法準時吃午飯，沒想到男方直接「叫外送」給驚喜；但傻眼的是，最後竟要她自行付款，而且一餐還破千元。

女網友在Dcard發文提到，七月中跟朋友去露營，認識了同一個營區的男生，聊天過程感覺就是交朋友，她比較拘謹，不過對方一直侃侃而談，兩人吃過兩次飯，都是AA制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她接著表示，「最近有很多結案報告要做，比較忙，有時候中午不會準時吃飯，甚至沒吃，剛剛突然有電話打來說是外送，XX先生叫的，我覺得很驚喜，沒想到跟外送人員道謝後，被對方叫住說要付款。」

當原PO聽到要付現1299元時，瞬間傻在原地，「X是叫了什麼要1千多，我根本沒帶錢包下樓，但也不好意思讓外送人員等，趕快打給比較好的同事，請她先下樓幫我墊一下，她聽到有人送吃的給我還要付錢，直接在電梯裡笑爆。」

後來，她私訊對方，表示已收到外送，但不解還要自己付錢是何意；聞言，男方直回「因為月底比較拮据，妳快吃吧！吃完可以發個照片給我呦。」

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

眼看男生全然沒感受到怒火，原PO忍不住追問，為什麼要訂到1299元，結果對方還自我感覺良好地說，「就是展現我的心意，錢不是重點，心意才是重點，我只訂給妳。」

最後，原PO理智線全斷，不禁怒道「你買個屁！大方個頭，是我買的吧！但我後來還是分同事吃了，因為裡面是很大的炸物拼盤，我一個人真的吃不完。這個事情之後，好像沒辦法保持平常心跟他聊天了，也很認真跟他說不需要叫外送給我啦，想說要慢慢斷聯。」

對此，網友們全傻眼，紛紛回應「他是不是覺得自己帥透了」、「他的自我感覺良好到，值得妳立刻封鎖刪除」、「叫他不要沒錢還裝闊好嗎」、「拜託封鎖，我隔著螢幕都尷尬到不行」、「超級好朋友要整我的話就算了，但這個我會生氣欸，妳真的太客氣了」、「超好笑，快封鎖」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中華男籃宣布棄賽！
捷運站外虐狗　小黑滿身血死亡
靜宜女大生回台會被抓？　警方回應了
「手寫」改發票號碼　騙過40家超商銀行領33萬獎金
林襄姐弟戀　日網認出「胸口LOGO」同步心碎
張育成遭DFA　葉總分析：一定有球隊需要
10歲血癌女童「想當新娘子」結婚了　圓夢12天離世
女大生揭系上一半吸大麻　衛福部公布「最新數據」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

獲教育部頒發逾百萬獎學金　台科大生赴歐逐夢擴展視野

北捷悶熱惹民怨！ 能源局稱「沒限溫令」　 網炸鍋：文字遊戲？

妹子工作忙「收到外送驚喜」卻噴1299　訂餐男反應...全場炸鍋

卡努明登陸南韓！虎航「桃園－釜山來回航班」全延後一天

交往4年準備同居！「棉花糖女孩」突被分手　男友怨：壓力超大

全球第二大自行車零件廠大量解雇　台中市府證實：3百派遣工被炒

跟檢疫犬上下班！防檢署徵4名領犬員　薪資36K起跳

4年前慘遭祝融⋯巴黎聖母院VR重現！360度近距離欣賞末日審判之門

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

媽站電桿後和阿金玩躲貓貓　牠經過數次沒發現：在哪裡

約戰老高！尼克星嗆手法拙劣　「我抄襲被罵成狗...網友雙標」

小主人專屬「貓咪停車場」　牠厭世躺平滿身車不敢生氣

嫌酒吧太熱就亮槍抵腦 基隆囂張男上膛畫面曝！

賴慧如離婚3年爆要再婚了！　慶生趴「甜收男友鑽戒」

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

獲教育部頒發逾百萬獎學金　台科大生赴歐逐夢擴展視野

北捷悶熱惹民怨！ 能源局稱「沒限溫令」　 網炸鍋：文字遊戲？

妹子工作忙「收到外送驚喜」卻噴1299　訂餐男反應...全場炸鍋

卡努明登陸南韓！虎航「桃園－釜山來回航班」全延後一天

交往4年準備同居！「棉花糖女孩」突被分手　男友怨：壓力超大

全球第二大自行車零件廠大量解雇　台中市府證實：3百派遣工被炒

跟檢疫犬上下班！防檢署徵4名領犬員　薪資36K起跳

4年前慘遭祝融⋯巴黎聖母院VR重現！360度近距離欣賞末日審判之門

藍黨團批前瞻建設讓地方財政瀕破產　交部：縣市自評負擔後提出

集結30種異國美食！東南亞市集8／12登場　還有越式法國麵包競賽

王思佳父親節PO照歪樓　「花蓮之花」美貌曝光

越南法國麵包520人不適！3檢體含沙門氏桿菌　還驗出仙人掌桿菌

臻鼎估PCB下半年逐步回溫　子公司鵬鼎將赴泰國設廠

世大運中華英雄返國餐會　彭名揚喊話亞運「奔著獎牌去」

推輪椅撞上門檻翻覆！長照工害老婦重摔撞頭亡　粗心下場出爐

中華男籃退出奧運預選賽！　籃協：基於代表隊安全考量

疫後店租市場回神　北市單價破萬店面7.8成集中西門町

老公罹癌婚禮前一天病逝！　她3年後用「冷凍精子」順利產女

嫌傳播妹「態度差」給錢反悔又討回　馬伕烙人砍死他二審重判

張震嶽搶救溺水男CPR畫面曝　幫上擔架：聽尖叫聲預感不妙

生活熱門新聞

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

限時5天！小7、全家「隱藏優惠」來了

啦啦隊正妹走光啦！　「電風掀裙底」全直擊

全台連下3天　朵拉颱風最快命名時間曝

「蒟蒻講幹話」上傳新片　他曝發死訊原因

1人群組叫什麼？他曬出2個字　全場笑：跟你一樣

比雙颱更要堤防它　明後下更大恐致災雨

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

爆熱戀馬傑森「林襄禁愛令離隊？」網搖頭曝原因

快訊／雨區擴大！　6縣市大雨

更多熱門

相關新聞

男友是檢舉魔人！她怒甩：去跟紀錄器談戀愛

男友是檢舉魔人！她怒甩：去跟紀錄器談戀愛

「他根本不是真心要改善交通，只是在享受手握權力的感覺！」一名女網友表示，男友回家時都會拔行車紀錄器記憶卡，聲稱想改善交通亂象，所以會花很多時間看錄影抓違規並檢舉。可她實際觀察下來，發現男方根本雙標，讓她再也受不了，吵了一架之後怒提分手，「去跟行車紀錄器談戀愛吧！路怒男！」

成人展噴15500元「互動8女優」他曬合照：CP值炸裂

成人展噴15500元「互動8女優」他曬合照：CP值炸裂

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

世界第一YTR是他！頻道擁「1.73億訂閱」

人妻想買華廈被尪數落！網喊：他的觀念好瞎

人妻想買華廈被尪數落！網喊：他的觀念好瞎

她探聽到「前輩薪水」卻後悔了

她探聽到「前輩薪水」卻後悔了

關鍵字：

外送訂餐曖昧Dcard聊天

讀者迴響

熱門新聞

張育成清空置物櫃　確定遭紅襪DFA

林襄爆秘戀小4歲棒球鮮肉！

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

林襄「浴室泡澡」結緣21歲球星馬傑森！IG互動露餡

樂天女孩離隊就閃婚　他帶頭娶「敵隊」轟動中職

阿宏事件重演？台中妹南下見網友被丟包

館長見她胸快跑出來　賴品妤回應了

交往張惠妹12年！男友罕見放同框照

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

林襄秘戀樂馬傑森！經紀人回應了

林襄與馬傑森熱戀！球團回應　今晚去應援

全球第二大自行車零件廠驚爆大量解雇　市府證實：300多名派遣工遭資遣

台南濟公40年首神諭！下半年這2生肖易出事

蔡阿嘎「18禁交纏」AV女優！　粉絲全看傻

21歲妙齡女南下見網友　「公園散步」後慘被丟包

更多

最夯影音

更多
蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈

蔡依林吃碳水早餐「戳笑穴」　網笑：我只聽到哈哈哈哈哈
超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

超猛女店員徒手搏鬥搶匪　一個打兩個擊退拍手狂喜

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

洪詩懷孕了！李運慶得知落淚　初期出血不穩「連散步都禁止」

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

黃捷領黨證！正式加入民進黨　親曝原因反嗆酸民：無須崩潰

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

高雄轎車迴轉遭撞5人送醫　1女已懷孕22周...幸皆輕傷

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面