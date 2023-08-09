妹子工作忙「收到外送驚喜」卻噴1299　訂餐男反應...全場炸鍋

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友上個月和朋友們出遊時，認識了一位男生，兩人互換IG、吃過兩次飯，平時也會聊天，最近工作忙碌的她無法準時吃午飯，沒想到男方直接「叫外送」給驚喜；但傻眼的是，最後竟要她自行付款，而且一餐還破千元。

女網友在Dcard發文提到，七月中跟朋友去露營，認識了同一個營區的男生，聊天過程感覺就是交朋友，她比較拘謹，不過對方一直侃侃而談，兩人吃過兩次飯，都是AA制。

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她接著表示，「最近有很多結案報告要做，比較忙，有時候中午不會準時吃飯，甚至沒吃，剛剛突然有電話打來說是外送，XX先生叫的，我覺得很驚喜，沒想到跟外送人員道謝後，被對方叫住說要付款。」

當原PO聽到要付現1299元時，瞬間傻在原地，「X是叫了什麼要1千多，我根本沒帶錢包下樓，但也不好意思讓外送人員等，趕快打給比較好的同事，請她先下樓幫我墊一下，她聽到有人送吃的給我還要付錢，直接在電梯裡笑爆。」

後來，她私訊對方，表示已收到外送，但不解還要自己付錢是何意；聞言，男方直回「因為月底比較拮据，妳快吃吧！吃完可以發個照片給我呦。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

眼看男生全然沒感受到怒火，原PO忍不住追問，為什麼要訂到1299元，結果對方還自我感覺良好地說，「就是展現我的心意，錢不是重點，心意才是重點，我只訂給妳。」

最後，原PO理智線全斷，不禁怒道「你買個屁！大方個頭，是我買的吧！但我後來還是分同事吃了，因為裡面是很大的炸物拼盤，我一個人真的吃不完。這個事情之後，好像沒辦法保持平常心跟他聊天了，也很認真跟他說不需要叫外送給我啦，想說要慢慢斷聯。」

對此，網友們全傻眼，紛紛回應「他是不是覺得自己帥透了」、「他的自我感覺良好到，值得妳立刻封鎖刪除」、「叫他不要沒錢還裝闊好嗎」、「拜託封鎖，我隔著螢幕都尷尬到不行」、「超級好朋友要整我的話就算了，但這個我會生氣欸，妳真的太客氣了」、「超好笑，快封鎖」。