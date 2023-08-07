叫外送超愛某家！他第1次「店裡內用」髒到嚇傻　底下卻吵翻

▲原PO常叫某間牛肉麵外送。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

平常都叫外送，實際到店裡內用，他卻被髒亂環境嚇到傻眼。有人表示，他平常都會固定叫某家牛肉麵外送，最近心血來潮，帶著女兒早早去內用，一進門就看傻，牆邊堆滿雜物、包一半的水餃餡上有蒼蠅盤旋、桌子黏呼呼、置物架上都是灰，「完全不敢想像裡面，我沒看到的內場有多骯髒」，貼文曝光卻掀論戰。

有網友在爆料公社APP的「匿名公社」發文，「內用才知店家有多骯髒」，文中表示，他們家以往都會固定叫某家牛肉麵外送，該間店在當地蠻有名，生意也很好。但他發現，每次經過都是外帶的人比較多，便帶著女兒去內用，「這是第一次去內用，之前不知叫外送吃幾百次了。」

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殊不知，他一進門就傻眼，因為牆邊堆積雜物就算了，店家水餃包一半，內餡沒有蓋子，蒼蠅就在上頭盤旋，放餃子的盤子上墊的紙看起來也髒髒的，「桌子全都是黏呼呼的，筷子、湯匙的置物架上一層灰。」他又好奇走到煮麵區，「煮麵的水龍頭是黑的！所有醬料的瓶罐灰的！」

▲實際內用，原PO被店內環境嚇傻。（圖／翻攝自爆料公社APP）

原本原PO已經想帶女兒閃人，但店家麵煮好也送上桌了，只能乖乖開動，「真的慶幸這次帶女兒內用，才知道這家店多噁心，完全不敢想像裡面，我沒看到的內場有多骯髒」，但最後也忍不住直呼，「該死的是，牛肉麵真！的！很！好！吃！」

看到貼文後，就有人也無法接受，「本人我外食條件，外觀一定要乾淨，但是不表示外面乾淨、後台就乾淨，但是如果連外面都不乾淨，裡面絕對不乾淨」、「一個店家忙到沒時間搞清潔～為什麼！為啥乾淨的店反而沒人？」

不過，也有網友認為，既然選擇外食，就要有這樣的心理準備，不然只能自己煮最安心，「店家的你都受不了，去夜市的要怎麼辦？」「吃小吃店不要去看後場，看了十家，有七家您會不敢吃」、「眼不見心不煩。」